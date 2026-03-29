À l’occasion du Miami Open 2026, Lacoste déploie un club éphémère sur la plage de Miami, combinant court de tennis, expérience lifestyle et activation de marque premium.

À l’occasion du Miami Open (Masters 1000), Lacoste a déployé une nouvelle activation immersive en installant un club éphémère sur la plage de Miami. Baptisé “Club Lacoste”, le dispositif s’est ouvert le 17 mars pour une durée de deux semaines.

Au cœur de l’opération : un court de tennis installé directement sur le sable, aux couleurs vertes iconiques de la marque, avec vue sur l’Atlantique. Autour, Lacoste a recréé un environnement lifestyle complet mêlant transats brandés, cabanes, parasols et animations, dans une logique d’expérience globale.

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Medvedev, Williams, Fils… Pluie d’ambassadeurs

L’activation s’inscrit en marge du tournoi mais vise clairement à capter l’attention au-delà du sport. Plusieurs ambassadeurs de la marque étaient présents lors du lancement, dont Venus Williams, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov ou encore Arthur Fils.

Avec ce format, Lacoste poursuit une stratégie déjà observée lors de l’Open d’Australie en janvier, où la marque avait installé un club éphémère à Melbourne. L’objectif reste identique : faire du tennis un point d’entrée vers un univers lifestyle premium, en créant des lieux expérientiels pensés comme des plateformes de contenu et de désirabilité.

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