Salomon s’offre le naming de l’EcoTrail Paris

Dès la prochaine édition, les 21 et 22 mars 2026, il faudra appeler cette course par son nouveau nom : la Salomon EcoTrail Paris. Un partenariat entre l’équipementier français et la société EcoTrail Organisation signé jusqu’en 2029.

Ils étaient 17 000 cette année, débutants ou experts, à s’élancer sur des parcours allant de 10 à 120 kilomètres à travers l’Ile de France. En 2026, les participants porteront un nouveau dossard floqué Salomon EcoTrail Paris, le nouveau nom de l’épreuve. Fondée en 2008 par la société EcoTrail Organisation, l’épreuve comptait déjà Salomon en tant que partenaire. La marque tricolore spécialisée dans toutes les pratiques outdoor accélère avec ce naming. « Paris est notre vitrine, comme la Tour Eiffel l’est pour la France. Ce partenariat sert ainsi nos enjeux en France mais fait briller la marque bien au-delà », explique Philippe Perier, Country Manager de Salomon France.

Ce naming ne dénaturera pas l’esprit de la course qui repose sur la valorisation du patrimoine local et naturel, l’accessibilité et l’écoresponsabilité. Son fondateur, Hervé Pardailhé-Galabrun, y tient : « La responsabilité environnementale n’est pas un axe marketing pour nous, c’est un engagement fondateur. Dès la première édition de l’EcoTrail Paris, nous avons choisi de limiter au maximum notre empreinte sur les milieux naturels. On ne peut pas inviter les participants à aimer les sentiers sans œuvrer concrètement pour les préserver. » Salomon profitera de l’épreuve pour présenter aussi sa gamme gravel, pensée pour évoluer aussi bien sur les sentiers que sur la boue ou la route.

L’autre nouveauté concerne le calendrier sportif. Les organisateurs dévoileront bientôt une nouvelle date et une nouvelle épreuve, toujours en Ile de France, pour découvrir la région dès l’automne 2026.