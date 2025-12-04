Selon une source interne du PSG, le maillot fourth 25/26, dévoilé le 25 novembre dernier, a réalisé un lancement historique, battant tous les records de ventes en ligne du club.

Départ canon. Le lancement du maillot fourth 2025/26 a déclenché un engouement inédit, a confié une source interne du Paris Saint-Germain à Sport Buzz Business, confirmant la dynamique commerciale exceptionnelle du club depuis le début de la saison. Une semaine après sa mise en vente, le quatrième kit signé Jordan affiche déjà des performances record et s’impose comme l’un des produits les plus populaires jamais commercialisés par le PSG.

Le club, seul au monde à collaborer avec Jordan pour ses maillots officiels, indique que ce fourth a réalisé « l’un des plus grands lancements maillot toutes gammes confondues ». Il établit même un nouveau record : meilleur jour de lancement jamais enregistré sur la boutique en ligne, avec des ventes en hausse de +209 % par rapport à la sortie du troisième maillot 25/26. Un résultat inédit pour un quatrième maillot, habituellement plus niche.

Explosion des ventes

Cette performance s’inscrit dans une saison 2025/26 déjà marquée par un appétit spectaculaire des supporters pour les produits Rouge & Bleu. Le maillot domicile connaît lui aussi un succès historique : toujours selon la même source, ses ventes progressent de +37 % par rapport au Home 2021/22, précédent record du club. De manière plus globale, les ventes de produits PSG explosent : +217 % en ligne et +90 % en boutiques physiques par rapport à la saison dernière.

Présenté le 25 novembre, le maillot fourth mêle textile noir, bandes rouge et nuances de gris et de rose, dans un design inspiré des ateliers de couture parisiens. Construit autour de la technologie Cross-Dye, utilisée pour la première fois par le PSG, il incarne le croisement entre élégance, innovation et performance. Une identité forte, en cohérence avec la stratégie de marque du club, qui visiblement séduit autant les fans de football que les amateurs de mode.

À lire aussi : Tismo devient partenaire du PSG et lance une collection de montres inspirées de l’ADN du club