LEGO dévoile une reproduction grandeur nature du trophée de la Coupe du monde 2026, un set premium pour fans de football et collectionneurs. Son prix ? 179 euros.

Le cadeau de Noël parfait pour le fan de foot ? Peut-être. LEGO frappe fort pour célébrer son partenariat inédit avec la FIFA. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, la marque danoise dévoile une réplique à l’échelle 1:1 du trophée officiel, premier modèle de sa nouvelle gamme premium LEGO Editions. Un set spectaculaire de 2 842 pièces qui transforme l’un des symboles les plus reconnaissables du sport mondial en objet design à construire, exposer et collectionner.

Pensé pour un public adulte, ce modèle reproduit fidèlement chaque détail du trophée original : globe ouvrable, socle travaillé, plaque commémorative, pièces dorées inédites conçues pour refléter l’éclat de la version réelle. LEGO y ajoute même un mini-terrain et les chiffres « 26 », clin d’œil à l’édition nord-américaine, ainsi qu’une minifigurine exclusive tenant une version miniature du trophée. Proposé à 179,99 €, le set assume pleinement sa dimension premium.

Un pont entre culture pop et sport

Avec ce lancement, LEGO s’adresse autant aux fans de football qu’aux collectionneurs de pièces d’exposition. L’objet devient un pont entre sport, culture pop et design, illustrant la stratégie de la marque : transformer les icônes du football en artefacts créatifs, capables de vivre aussi bien dans un salon que dans une collection dédiée.

La sortie du set, prévue le 1er mars 2026, intervient au moment parfait. Elle permet à LEGO de s’intégrer dès maintenant dans le calendrier émotionnel de la Coupe du monde, tout en ouvrant la voie à une série complète de produits officiels qui accompagnera le tournoi. Ce trophée n’est en effet que le premier chapitre : d’autres objets et expériences LEGO dédiés à la compétition seront dévoilés dans l’année.

En combinant exigence esthétique, storytelling sportif et culture de la construction, LEGO confirme sa montée en gamme et pose les bases d’un nouveau standard pour le merchandising football en 2026.

À lire aussi : Lego/Formule 1 : retour sur une activation spectaculaire au Grand Prix de Miami