France Télévisions s’apprête à faire un geste inédit : revendre une partie de ses droits sportifs, dont des matches du Tournoi des Six Nations et possiblement certains du XV de France. Engagé dans un vaste plan d’économies de 150 millions d’euros d’ici 2026, le groupe audiovisuel public doit réduire la voilure.

« Nous sommes conscients qu’il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits », expliquait en novembre dernier aux Echos Delphine Ernotte, présidente du groupe.

Selon les informations de L’Équipe, le Tournoi des Six Nations figure même en tête de la liste interne des droits à céder. France Télévisions l’a renouvelé l’été dernier pour plus de 30 millions d’euros par saison sur quatre ans : un poste de dépense idéal pour générer rapidement des économies. Le groupe explore donc un partage de diffusion dès l’édition 2026 (5 février–14 mars), quitte à céder certaines affiches des Bleus.

TF1 à l’affût

Le contexte sportif joue aussi : le rugby réalise d’excellentes audiences et conserve une forte valeur marchande, tandis que France Télé diffusera au même moment les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6–22 février 2026).

Le candidat naturel pour récupérer ces rencontres serait TF1, déjà très actif sur l’ovalie après l’acquisition du Championnat des Nations et des tournées internationales jusqu’en 2029, sans oublier la Coupe du monde 2027. L’Équipe rappelle toutefois que M6 avait également tenté l’aventure rugby durant le Mondial 2023, ce qui pourrait rebattre les cartes.

Roland, le Tour et les Jeux épargnés

Du côté du football, France Télévisions cherche aussi à revendre des matches de la Coupe de France… mais au coup par coup, en fonction de l’affiche, l’exercice étant jugé plus complexe. Et ce alors que la FFF vient de lancer l’appel d’offres pour les quatre prochaines saisons, avec une remise des propositions imminente. Le service public, qui paie aujourd’hui 8 M€ par saison – les deux tiers des revenus de la compétition –, devrait participer mais avec une offre jugée peu attractive.

À noter que, toujours selon L’Équipe, Roland-Garros, le Tour de France et les JO ne sont pas concernés par ces reventes. Contacté par le quotidien, France Télévisions n’a pas souhaité commenter.

