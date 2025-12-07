Océane Dodin crée une nouvelle secousse sur les réseaux sociaux : la Française lance un partenariat avec OnlyFans, devenant l’une des rares joueuses professionnelles à rejoindre la plateforme. Elle y partagera du contenu exclusif.

Océane Dodin a de nouveau surpris le circuit. Revenue à la compétition fin septembre après une longue parenthèse liée à une blessure à l’oreille interne, la joueuse française de 29 ans a officialisé ce lundi un partenariat avec la plateforme d’abonnement OnlyFans. Un accord atypique dans le tennis féminin, d’autant que la Nordiste y propose déjà du contenu exclusif, dans la continuité de l’univers très visuel qu’elle cultive depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux.

Grosse commu’ sur Instagram

Suivie par plus de 75 000 abonnés sur Instagram, Dodin capitalise sur une communauté engagée, souvent davantage intéressée par son image que par ses résultats sur le court. Un décalage qu’elle revendique, elle qui expliquait récemment assumer pleinement sa démarche, y compris après avoir été la première joueuse du circuit à communiquer ouvertement sur une augmentation mammaire.

Sur OnlyFans, elle promet désormais « un univers où le tennis rencontre la sensualité », avec des photos en tenue de sport ou en maillot, et une interaction directe avec ses abonnés. Une stratégie de visibilité assumée, dans une période où elle cherche à financer la relance de sa carrière.

Kyrgios, Muller… Des tennismen sur OnlyFans avant elle

Si la présence d’une joueuse WTA sur OnlyFans constitue une première, le tennis a déjà vu passer quelques initiatives similaires. En Australie, Nick Kyrgios avait annoncé en décembre 2023 l’ouverture de son propre compte, affirmant vouloir montrer « toutes les facettes » de sa personnalité, entre coulisses du circuit, jeux vidéo et confidences plus intimes. Le finaliste de Wimbledon expliquait alors que, pour les athlètes modernes, « il ne suffit plus d’être bon sur le terrain : il faut aussi exister en ligne ».

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023

Plus récemment, en 2024, Alexandre Muller avait également collaboré avec la plateforme. Sponsorisé lors de la tournée australienne, il avait continué de promouvoir son partenariat après sa victoire sur Andrey Rublev au Masters 1000 de Rome, allant jusqu’à porter un bob OnlyFans en interview en réponse aux restrictions imposées par l’ATP. Le Français expliquait alors vouloir simplement partager du contenu sur le tennis et sa vie quotidienne, loin de toute connotation sexuelle.

En rejoignant cette plateforme, Océane Dodin s’inscrit donc dans une démarche déjà explorée ponctuellement dans le tennis, mais inédite côté WTA. Un pari audacieux, qui pourrait lui offrir une visibilité nouvelle. Et ouvrir la voie à d’autres joueuses en quête de modèles économiques alternatifs.

