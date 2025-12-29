Face aux critiques sur les prix des billets du Mondial 2026, Gianni Infantino répond par les chiffres : 150 millions de demandes ont été enregistrées en quinze jours pour la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.

La FIFA assume sa stratégie tarifaire pour la Coupe du monde 2026. Alors que les prix des billets suscitent une vague de critiques parmi les supporters, Gianni Infantino a choisi de répondre par les chiffres. En marge de l’ouverture du Sommet mondial du sport à Dubaï, le président de l’instance a révélé une donnée spectaculaire : en seulement deux semaines, pas moins de 150 millions de demandes de billets ont été enregistrées pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Sans s’attarder directement sur la polémique, Infantino a justifié implicitement la politique de prix par l’ampleur de la demande. « Le débat sur la billetterie a été intense ces derniers jours », a-t-il reconnu, selon le média The National, avant de souligner l’attractivité hors norme de la compétition. Selon lui, la FIFA a enregistré l’équivalent de 10 millions de demandes par jour, un volume inédit dans l’histoire de l’événement. « On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde », a-t-il même avancé, dans une formule volontairement spectaculaire.

Le statut unique du Mondial confirmé par la demande

Ces chiffres servent aussi à illustrer la dimension mondiale du tournoi. Les États-Unis figurent parmi les pays les plus demandeurs, aux côtés de l’Allemagne et du Royaume-Uni, preuve que l’engouement dépasse largement les frontières des nations hôtes. Pour la FIFA, cet intérêt massif confirme le statut unique de la Coupe du monde comme produit sportif global, capable de générer une tension extrême sur l’offre de billets.

Cette communication intervient alors que la FIFA voit grand pour 2026 : un format élargi à 48 équipes, des stades XXL et des recettes commerciales appelées à battre des records, notamment sur la billetterie et l’hospitalité. Dans ce contexte, la stratégie tarifaire apparaît comme un levier clé de maximisation des revenus, même au risque de froisser une partie du public traditionnel.

Profitant de sa prise de parole, Gianni Infantino a également officialisé que les prochaines cérémonies des FIFA The Best Awards se tiendront à Dubaï à partir de 2026. Un choix symbolique, qui confirme l’ancrage croissant de la FIFA au Moyen-Orient et sa volonté d’associer ses grands rendez-vous à des places fortes du business et de l’événementiel sportif mondial.

