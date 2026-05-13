Partenaire de Roland-Garros depuis 2021, Hespéride mise sur l’expérience terrain et le sponsoring premium pour renforcer son image et accélérer sa croissance. Entretien avec le directeur de la communication.

Mobilier officiel de Roland-Garros depuis 2021, Hespéride a progressivement installé sa marque au cœur des grands rendez-vous premium du sport et du lifestyle. Entre expérience produit, visibilité terrain et stratégie de désirabilité, la marque revendique aujourd’hui un sponsoring pensé comme un véritable levier business et relationnel. Pour Sport Buzz Business, William Barret, directeur de la communication d’Hespéride, détaille les ambitions et les retombées de cette stratégie.

SBB : Vous êtes Mobilier Officiel de Roland-Garros depuis 2021. Qu’est-ce que ce partenariat vous apporte concrètement en termes d’image et de business ?

William Barret : Depuis 2021, Roland-Garros est un formidable accélérateur pour Hespéride.

Ce partenariat renforce clairement notre visibilité et notre positionnement sur le marché français. L’association à un événement aussi emblématique valorise notre savoir-faire, la qualité et la durabilité de nos produits, tout en apportant ce supplément d’âme propre au tournoi. L’impact est triple : sur la notoriété, sur l’image de marque et sur nos ventes.

Sur le plan de l’image, nous partageons avec Roland-Garros des valeurs communes : exigence, élégance, durabilité. Cette association a renforcé la perception de qualité et de savoir-faire associée à nos produits, en créant un lien plus fort et plus authentique avec notre audience.

Sur le plan commercial, l’impact est réel et très concret. En 2025, Roland-Garros a accueilli près de 687.000 spectateurs, un record historique. Ce sont autant de personnes qui ont vécu nos produits de l’intérieur : ils les utilisent, les photographient, se les approprient. Cette expérience directe crée un lien immédiat entre usage et envie d’équipement, avec une hausse notable du trafic et de l’intérêt pour nos collections.

Il y a eu un véritable « avant » et « après » Roland-Garros. Ce partenariat structure désormais notre territoire de sponsoring, que nous renforçons également avec le tournoi Clarins. Le tennis est devenu un marqueur fort de notre identité et de notre relation de fidélité avec le public.

« L’objectif n’est pas de transformer Roland-Garros en magasin éphémère »

Vous insistez sur la rencontre avec le public, notamment via votre stand au cœur du stade. Est-ce que l’objectif est clairement de transformer Roland-Garros en point de contact commercial ?

L’objectif n’est pas de transformer Roland-Garros en magasin éphémère. Ce serait réducteur. Ce que nous cherchons, c’est la rencontre, au sens le plus authentique du terme.

Notre stand permet au public de découvrir la marque autrement : sous un angle plus sensoriel. Toucher les matériaux, découvrir la qualité de fabrication, comprendre la gamme… C’est un moment privilégié où l’on sort du digital pour revenir à une relation très directe. Si cela génère ensuite un acte d’achat, tant mieux, mais ce n’est pas la finalité première. La finalité, c’est l’expérience et la satisfaction du public.

Cela étant dit, cela impacte positivement nos ventes. Les magasins distributeurs sont fiers de proposer Hespéride à leurs clients. Le produit le plus emblématique de la collection est la chilienne qui s’est déjà écoulée à plus de 15.000 exemplaires depuis le début de la collaboration et que vous retrouverez dans le stade.

Au Jardin des Mousquetaires ou dans les espaces de restauration, vos produits sont directement utilisés par les spectateurs. Est-ce que vous cherchez à faire du sponsoring une expérience produit à grande échelle ?

Oui, clairement. Nous croyons profondément que le mobilier outdoor doit être vécu pour être compris. L’enceinte de Roland-Garros devient alors un terrain d’expression idéal : les spectateurs passent plusieurs heures dans nos chiliennes, nos salons, nos espaces détente. Ils ressentent le confort, la robustesse, la qualité des matériaux.

C’est une expérience produit à grande échelle, mais surtout une expérience émotionnelle. On associe un moment fort – un match, une journée en famille, une ambiance de tournoi – à un produit Hespéride. C’est extrêmement puissant.

« Ce qui nous intéresse, c’est la cohérence »

Comment mesurez-vous l’impact de ces activations très terrain ? Est-ce que vous avez des indicateurs précis sur l’engagement ou la conversion derrière ?

Nous combinons plusieurs niveaux de mesure. Indicateurs de visibilité : exposition média, présence dans les contenus sociaux, interactions autour des espaces Hespéride. Indicateurs d’expérience : taux d’occupation des zones, retours qualitatifs, enquêtes sur place. Indicateurs business : trafic sur le site pendant le tournoi, recherches liées aux produits exposés, ventes des collections mises en avant.

Ce qui nous intéresse, c’est la cohérence entre ces trois dimensions. L’impact n’est jamais uniquement commercial : il est aussi institutionnel et relationnel.

Votre présence couvre à la fois le grand public et les espaces VIP. Est-ce que vous adaptez votre stratégie en fonction de ces différentes cibles ?

Les espaces n’ont pas la même vocation. Dans les zones grand public, l’expérience reste au cœur de notre dispositif. En plus de notre stand grand public mettant en avant les produits phares de la collection, nous renouvelons des animations extérieures conviviales, pour petits et grands. Ces initiatives visent à créer un lien direct avec les visiteurs et à faire vivre notre univers de manière tangible et ludique. Les chiliennes cobrandées disposées dans toute l’enceinte du stade permettent également aux visiteurs de se relaxer ou suivre les matchs sur les écrans.

L’espace partenaire/VIP nous permet de recevoir notre écosystème de partenaires dans les meilleures conditions pour leur faire vivre une expérience hors norme entre le village et la loge sur le central. Le mobilier Hespéride qui habille ce village partenaire est parfois le même que celui de notre stand grand public, parfois non.

En effet, il n’y a pas de volonté de notre part de distinguer les gammes entre ces espaces à Roland-Garros. Il y a un savoir-faire reconnu derrière chacune de nos collections et chacune des gammes.

« Ces lieux sont des écrins élégants et inspirants »

Entre Roland-Garros, France Galop et Courchevel, vous êtes positionnés sur des environnements premium. Est-ce un choix assumé pour travailler votre image de marque plutôt que la visibilité de masse ?

C’est un choix assumé, oui, mais ce n’est pas un choix d’exclusion. Ces lieux sont des écrins élégants et inspirants qui contribuent à renforcer la désirabilité de la marque. Ces environnements nous permettent aussi de démontrer la qualité de nos produits dans des contextes exigeants : forte fréquentation, conditions climatiques variées, usage intensif.

Ces lieux premium touchent un public large : familles, touristes, passionnés de sport, visiteurs internationaux.

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Dans votre stratégie globale, quelle place occupe aujourd’hui le sponsoring par rapport aux autres leviers marketing ?

Le sponsoring est devenu un pilier au cœur de la stratégie de marque. Là où une campagne classique raconte une histoire, le sponsoring nous aide à lui donner vie. C’est un levier qui crée du sens, de la cohérence et de la proximité. Il nous permet de montrer la marque dans la vraie vie, pas seulement dans un catalogue ou une publicité.

Est-ce que ce type de dispositif, très expérientiel, est amené à se développer davantage, notamment à l’international ou sur d’autres événements sportifs ?

Oui, clairement. Ces dispositifs expérientiels ont vocation à se développer, mais toujours de manière maîtrisée et cohérente avec l’ADN d’Hespéride.

Notre priorité est d’abord de capitaliser sur les partenariats existants — Roland-Garros, France Galop, Courchevel ou encore Lagardère Paris Racing — qui incarnent chacun, à leur manière, un certain art de vivre à l’extérieur et une exigence de qualité en parfaite résonance avec notre marque.

À partir de ces fondamentaux, notre démarche consiste à tirer le fil, en explorant de nouveaux territoires en France comme à l’international dès lors qu’ils sont complémentaires et légitimes pour Hespéride. Il ne s’agit pas de multiplier les événements, mais de sélectionner des prises de parole fortes, capables de créer de l’expérience, de la préférence de marque et de nourrir notre positionnement.

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