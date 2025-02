Avec 260 millions de dollars de revenus annuels, Cristiano Ronaldo devance 12 autres athlètes dépassant la barre des 100.

La légende portugaise – qui vient de souffler ses 40 bougies – est le sportif le mieux payé au monde pour la deuxième année consécutive, révèle Sportico. Le footballeur aux 5 Ballons d’or pèse en effet 260 millions de dollars de revenus, dont 215 millions de dollars provenant de son club saoudien, Al Nassr, et 45 millions de dollars en dehors des terrains. Suivent la star de NBA, Stephen Curry (153,8 millions de dollars), le boxeur poids lourd, Tyson Fury (147 millions de dollars), le footballeur et recordman de Ballons d’or, Lionel Messi (135 millions de dollars) et une autre star de NBA, LeBron James (133,2 millions de dollars), tous âgés de plus de 36 ans, preuve qu’une fin de carrière demeure très rémunératrice.

Les revenus sportifs prépondérants

Quelques tendances ressortent de ce classement. Au total, les 100 premiers ont gagné 6,2 milliards de dollars en 2024, soit 14 % de plus que l’année précédente. Et encore, il ne s’agit que de sportifs masculins, la tenniswoman, Coco Gauff, étant l’athlète féminine la mieux payée du globe en 2024 (30,4 millions de dollars). Dans les faits, les salaires, les primes et les prix en espèces représentent 4,8 milliards de dollars, tandis que les contrats publicitaires et autres sources de revenus pèsent 1,4 milliard de dollars supplémentaires. Résultat, 90 athlètes de ce classement dépendent grandement de leurs revenus sportifs.

La marque Cristiano Ronaldo a de beaux jours devant elle

En nous attardant sur Cristiano Ronaldo, ce dernier a gagné au moins 100 millions de dollars pendant 8 années consécutives, et 2024 a marqué une deuxième année consécutive à plus de 200 millions de dollars. Ce gain a porté ses revenus de carrière à plus de 1,8 milliard de dollars depuis ses débuts professionnels pour le Sporting CP en 2002. Mais Ronaldo, c’est également un empire financier très diversifié. Il travaille en effet avec une douzaine de marques – dont Nike, Herbalife, Altice et Binance – qui peuvent surfer sur son impressionnante communauté de followers, estimée à plus d’un milliard de personnes sur ses différents réseaux sociaux.