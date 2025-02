Wilson Sporting Goods Co. présente l’Intrigue™ Tour, la première chaussure de tennis haute performance conçue exclusivement pour les femmes. Façonnée pour le confort, le style et le rythme du jeu moderne et rapide, l’Intrigue offre un chaussant basé sur les retours d’expérience des athlètes et une technologie avancée.

« Les pieds des femmes sont différents de ceux des hommes. Notre équipe a passé autant de temps à créer un chausson qui s’adapte à leurs pieds, tout en leur apportant sécurité et confiance sur le court. Après avoir développé la forme, nous avons conçu la chaussure de l’intérieur vers l’extérieur, en commençant par les matériaux les plus proches du pied », confirme Shivam Bhan, Sr. Directeur Footwear chez Wilson.

Dans les faits, la coupe révolutionnaire, la sensation et la fonction de l’Intrigue s’articulent autour de trois technologies clés :

UltraShield : Le tout nouveau mesh de Wilson, léger et respirant. Construite pour résister aux défis les plus difficiles, tout en permettant un maintien sans faille.

: Le tout nouveau mesh de Wilson, léger et respirant. Construite pour résister aux défis les plus difficiles, tout en permettant un maintien sans faille. FootFrame : Un soutien dynamique qui offre un confort adapté à toutes les formes et à toutes les taille. Ce système d’ajustement s’intègre aux lacets de la chaussure pour permettre aux joueuses d’ajuster la chaussure là où elles en ont le plus besoin.

: Un soutien dynamique qui offre un confort adapté à toutes les formes et à toutes les taille. Ce système d’ajustement s’intègre aux lacets de la chaussure pour permettre aux joueuses d’ajuster la chaussure là où elles en ont le plus besoin. SwiftStep : Un chausson de pointe, conçu pour rapprocher la mousse du pied en l’intégrant à l’assise plantaire.

Une collaboration efficace avec Marta Kostyuk

Développée en étroite collaboration avec l’athlète Wilson, Marta Kostyuk (21ème actuellement au classement WTA), l’équipe Footwear de Wilson a travaillé sur un calendrier accéléré pour lui offrir une basket qui n’est pas seulement souple et confortable, comme une chaussure de course, mais qui lui permet de jouer un style de jeu plus dynamique et plus agressif.

« Wilson et moi voulions créer quelque chose qui permette aux femmes de se déplacer plus rapidement et d’être plus agiles, tout en restant élégantes. L’Intrigue répond parfaitement à cela. Cette chaussure a rendu mon jeu plus rapide et plus intense, et j’espère qu’elle aidera les joueuses du monde entier à élever leur niveau de jeu », se félicite ainsi Marta Kostyuk.

Bon à savoir

L’Intrigue est disponible en magasin et sur Wilson.com depuis le 11 février dans le coloris dubarry.

D’autres modèles et coloris sont attendus pour le reste de l’année.

En plus du modèle Tour (160€), l’Intrigue est disponible en Pro (140€) et Lite (100€) pour s’adapter aux différents styles de jeu.

