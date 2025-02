ScorePlay lève 13 millions de dollars pour transformer les médias sportifs

ScorePlay – la plateforme pilotée par l’IA qui transforme la gestion des médias sportifs – a clôturé avec succès un cycle de financement de série A de 13 millions de dollars.

Les équipes et les ligues sportives font face à une pression sans précédent pour fournir du contenu à travers la diffusion, les médias et les plates-formes numériques, toutes en concurrence pour attirer l’attention des fans en temps réel. Pourtant, malgré cette demande, les organisations s’appuient encore sur des outils fragmentés et génériques qui ralentissent leurs opérations médiatiques.

La première infrastructure médiatique alimentée par l’IA et conçue spécifiquement pour les organisations sportives

Ce défi a incité Victorien Tixier et Xavier Green à créer ScorePlay en 2021, la première infrastructure médiatique alimentée par l’IA et conçue spécifiquement pour les organisations sportives. La plateforme étiquette et organise ainsi automatiquement le contenu, permettant de nouveaux flux de travail tels que la distribution multilingue instantanée. Grâce à une découverte plus rapide du contenu pour les utilisateurs quotidiens, ScorePlay accélère la production de nouveaux contenus et rationalise la livraison aux athlètes, aux diffuseurs et aux sponsors. Cela permet aux organisations de maximiser leur valeur médiatique et d’atteindre leur public très rapidement.

La déclaration