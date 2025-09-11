Le squash continuera de briller sur Sport en France

Après le très bon accueil rencontré lors de sa première saison de diffusion gratuite en France, le squash continue son aventure sur Sport en France en 2025-2026. Grâce à des audiences prometteuses et à des relations de confiance qui se renforcent entre la chaîne, la Professional Squash Association (PSA) et la Fédération Française de Squash (FFSquash), un nouvel accord de diffusion a été conclu.

Cette initiative commune vise à rendre le squash accessible à tous les publics, à trois ans de son entrée historique au programme olympique des Jeux de Los Angeles 2028. Dix tournois au programme et un magazine reconduit L’accord porte sur la diffusion de dix grands tournois tout au long de la saison au travers des moyens de production mis à disposition par la chaîne mondiale de la PSA : SquashTV.

Les spectateurs pourront suivre le parcours des joueurs français, ainsi que les demi-finales et finales, en fonction de la nature des événements : Diamond, Platinum, Gold ou Silver, selon leur prestige et les performances attendues de nos athlètes. En parallèle, « Squash, le mag », le magazine dédié au squash, coproduit avec la FFSquash est également reconduit pour une deuxième saison, confirmant le succès de ce format qui permet d’approfondir la découverte de la discipline et de ses acteurs.

Une saison 2025-2026 lancée en beauté

La nouvelle saison démarre très fort avec la diffusion du prestigieux tournoi du Caire, joué au pied des pyramides de Gizeh, l’un des événements les plus emblématiques du circuit mondial. Le plus grand tournoi du monde, absent depuis deux ans du circuit, fera aussi son retour en direct sur Sport en France, avec les rencontres des Français disputées sur les courts filmés (si programmés) ainsi que les demi-finales et finales dames et messieurs.

Plus de contenus et plus de proximité

Outre les retransmissions, de nouveaux contenus seront proposés chaque mois sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité et raconter, au fil de la saison, le feuilleton du squash français et mondial. De quoi renforcer le lien avec les passionnés et faire découvrir ce sport spectaculaire à un public toujours plus large. Pour information, la programmation complète est disponible sur sportenfrance.com et via les notifications d’événements de la nouvelle application Sport en France.

