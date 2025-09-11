Real Madrid : Louis Vuitton présente les tenues exclusives de l’équipe féminine

Louis Vuitton dévoile les tenues exclusives de l’équipe féminine de football du Real Madrid, marquant une nouvelle étape dans son partenariat officiel avec le club merengue.

Après avoir habillé l’équipe masculine de football en juin dernier et l’équipe de basketball, la Maison française étend son savoir-faire au vestiaire des championnes madrilènes, renforçant son engagement dans l’accompagnement des athlètes d’élite, hommes comme femmes.

Ce partenariat illustre la volonté de Louis Vuitton de s’investir dans toutes les dimensions du sport de haut niveau, en célébrant l’excellence et les parcours inspirants des joueuses du Real Madrid.

Conçues sur mesure, les collections Formal Wear et Formal Travel Wear allient sophistication, confort et performance, destinées à accompagner l’équipe lors des déplacements et des événements prestigieux de la saison.

Accompagner toutes les expressions du sport de haut niveau

Pensées pour refléter l’élégance intemporelle de Louis Vuitton, ces tenues mettent en avant l’art du tailoring, signature de la Maison. Chaque pièce, du prêt-à-porter aux accessoires, se sublime par des détails raffinés, comme l’étiquette en cuir VVN, emblématique des malles Louis Vuitton, embossée de la signature de la Maison et discrètement apposée sur les vestes, chemises, pulls, polos, t-shirts et pantalons.

Les matériaux, à la fois sophistiqués et innovants, offrent un équilibre parfait entre style et fonctionnalité, répondant aux exigences des athlètes. La garde-robe s’accompagne d’accessoires emblématiques : ceintures à boucle LV, casquettes brodées, escarpins Swing, mocassins LV Mare ou sneakers LV Soft. Côté voyage, la collection inclut des pièces iconiques comme la valise cabine Horizon 55, le sac Keepall ou le sac à dos Christopher, tous habillés de la toile Monogram Louis Vuitton.

Ces articles sont rehaussés de bandes blanches et or aux couleurs du Real Madrid, avec les initiales « RM » personnalisées via le service exclusif Mon Monogram. Un charme unique aux couleurs du club, non commercialisé, complète cette sélection prestigieuse.