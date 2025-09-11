Commvault, leader mondial des solutions de cyber-résilience et de protection des données pour le cloud hybride, annonce un partenariat de sponsoring avec Agustín Tapia, l’un des meilleurs joueurs de padel au monde.

Surnommé le « Mozart du padel », ce prodige argentin de 26 ans incarne en effet la créativité, la précision et la résilience, des valeurs au cœur de la mission de Commvault : garantir la continuité des activités face aux cyberattaques et interruptions critiques.

« Ce n’est pas un hasard si Tapia est l’un des plus grands joueurs de padel de l’histoire », commente Anna Griffin, directrice marketing chez Commvault. « Sous pression, il fait preuve d’agilité, d’expérience et d’une précision remarquable. Commvault agit de la même manière : nous sommes prêts à réagir, intervenir et aider nos clients à restaurer rapidement leurs opérations. Dans les deux cas, tout est une question de résilience. »

Avec 30 millions de pratiquants dans plus de 130 pays, le padel connaît une croissance fulgurante, notamment aux États-Unis et en Europe. En France, on dénombre plus de 500 000 joueurs, dont 250 000 licenciés.

Bon à savoir

Commvault aide plus de 100 000 organisations à protéger leurs données et à assurer la résilience et la croissance de leurs activités.

Aujourd’hui, Commvault propose la seule plateforme de cyber-résilience qui combine la meilleure sécurité des données et une récupération rapide à l’échelle de l’entreprise, pour toutes les charges de travail, partout et au coût total de possession le plus bas.

Né en 1999 à San Fernando del Valle de Catamarca (Argentine), Agustín Tapia est passé professionnel en 2018. Numéro 1 mondial du World Padel Tour en 2024 et 2025, il forme avec son coéquipier Arturo Coello, également numéro 1 mondial, la paire la plus redoutée de la discipline. Droitier, joueur du couloir gauche, Tapia est reconnu pour son élégance, son intelligence tactique et sa technique.

