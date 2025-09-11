DAZN déploie un dispositif premium pour la Serie A

DAZN, première plateforme mondiale de streaming sportif et diffuseur exclusif du championnat de Serie A en France, propose chaque week-end l’intégralité des matches du championnat italien en direct. A l’occasion du choc Juventus Turin – Inter Milan, DAZN délocalise son dispositif en Italie pour plonger les abonnés au cœur de la rencontre phare de la 3e journée de championnat, avec une nouvelle recrue qui viendra ajouter son expertise.

L’ancien international français, Jonathan Zebina, joueur incontournable au sein de La Botte entre 1998 et 2011 (Cagliari, AS Rome, Juventus Turin et Brescia), rejoint Adrien Courouble aux commentaires et Virginie Sainsily en bord terrain pour former le trio de l’équipe DAZN qui se déplacera en Italie sur les plus grands matchs de Serie A.

Dès 17h30, depuis le bord de la pelouse de l’Allianz Stadium, Virginie Sainsily et Jonathan Zebina, animeront l’avant-match aux côtés d’invités. À cette occasion, les téléspectateurs suivront avant le coup d’envoi une interview exclusive de Christian “Bobo” Vieri, légende de la Squadra Azzurra et consultant vedette de DAZN Italie. Les commentaires de la rencontre seront assurés par Adrien Courouble, accompagné de Jonathan Zebina. Au coup de sifflet final, il rejoindra Virginie Sainsily sur le bord du terrain pour 30 minutes de débrief, entourés des invités du soir.

La Refcam fait son apparition en Serie A

En parallèle, Adrien Courouble interviendra pour contribuer également aux analyses et séquences tactiques du match et recueillir les réactions des acteurs de la rencontre. Proposée cette année par DAZN, parmi d’autres innovations technologiques, lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, la Refcam, caméra portative placée sur l’arbitre central, voit le jour en Serie A à l’occasion de ce match événement, pour placer les fans en immersion, au cœur de l’action.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAZN France (@daznfr)