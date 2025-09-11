Consultée ce mercredi 10 septembre par voie électronique, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection de trois postes vacants du Conseil d’administration issus des représentants des clubs de Ligue 1 McDonald’s.

À l’issue du premier tour, les nouveaux membres élus sont :

Fabrice BOCQUET (OGC Nice) – 84,75% des voix exprimées.

Waldemar KITA (FC Nantes) – 76,68% des voix exprimées.

Loïc FÉRY (FC Lorient) – 60,09% des voix exprimées.

Les trois nouveaux membres intègrent donc le Conseil d’administration de la LFP dont la prochaine réunion est programmée le 15 septembre prochain. Ces nominations interviennent dans un contexte épineux où la LFP cherche à stabiliser son modèle économique et à concurrencer les autres grands championnats européens.

En ce cens, ces profils mêlant ambition, expérience et pragmatisme pourrait permettre de mieux équilibrer les intérêts entre les clubs historiques, les projets soutenus par des investisseurs étrangers et les structures plus modestes.

Vincent Labrune contesté mais renforcé ?

Pour rappel, le président de la LFP, Vincent Labrune, avait dénoncé peu avant le vote une tentative de déstabilisation portée par des figures clé du championnat comme F rank M cCourt (propriétaire de l’om) et J oseph O ughourlian (président du RC Lens ), visant à affaiblir son, influence.