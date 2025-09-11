Réseaux Sociaux

LFP : Fabrice Bocquet, Waldemar Kita et Loïc Féry élus au conseil d’administration

ParMathieu Portogallo
11 septembre 2025
Consultée ce mercredi 10 septembre par voie électronique, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection de trois postes vacants du Conseil d’administration issus des représentants des clubs de Ligue 1 McDonald’s.

À l’issue du premier tour, les nouveaux membres élus sont :

  • Fabrice BOCQUET (OGC Nice) – 84,75% des voix exprimées.
  • Waldemar KITA (FC Nantes) – 76,68% des voix exprimées.
  • Loïc FÉRY (FC Lorient) – 60,09% des voix exprimées.

Les trois nouveaux membres intègrent donc le Conseil d’administration de la LFP dont la prochaine réunion est programmée le 15 septembre prochain. Ces nominations interviennent dans un contexte épineux où la LFP cherche à stabiliser son modèle économique et à concurrencer les autres grands championnats européens.

En ce cens, ces profils mêlant ambition, expérience et pragmatisme pourrait permettre de mieux équilibrer les intérêts entre les clubs historiques, les projets soutenus par des investisseurs étrangers et les structures plus modestes.

Vincent Labrune contesté mais renforcé ?

Pour rappel, le président de la LFP, Vincent Labrune, avait dénoncé peu avant le vote une tentative de déstabilisation portée par des figures clé du championnat comme Frank McCourt (propriétaire de l’om) et Joseph Oughourlian (président du RC Lens), visant à affaiblir son, influence. 
Ces derniers contestent en effet sa proximité présumée avec Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et de BeIN Media Group, mais aussi sa gouvernance « opaque et inefficace », un « fiasco » des droits tv, ainsi qu’une explosion des frais de fonctionnement de la LFP.
