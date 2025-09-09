Black Seat et l’ESTAC s’associent pour dynamiser l’expérience VIP au Stade de l’Aube

L’ESTAC Troyes a annoncé un partenariat stratégique avec Black Seat, plateforme spécialisée dans la billetterie et l’hospitalité premium, pour optimiser la commercialisation de ses espaces VIP au Stade de l’Aube.

Grâce à la solution digitale de Black Seat, la réservation et l’accès aux salons 90’ Inside, Cœur de Troyes et Club des Légendes deviennent plus simples et plus fluides, tant pour les entreprises que pour les particuliers. L’objectif : rendre les offres premium plus accessibles et offrir une expérience haut de gamme aux supporters et partenaires du club.

Le produit phare de cette collaboration, l’offre 90’ Inside, propose une immersion unique au cœur du match, avec un moment privilégié sur le banc de touche VIP, une visite des coulisses du stade et un accès exclusif à la zone mixte et à l’échauffement des joueurs.

Edwin Pindi, Président et Directeur Général de l’ESTAC : « Nous sommes ravis d’entamer ce partenariat avec Black Seat, une entreprise qui partage notre vision de l’excellence et de l’innovation. Ce partenariat nous permet de rendre nos offres premium encore plus accessibles. »

Olivier Spaeth, président de Black Seat : « C’est un honneur de collaborer avec un club de l’envergure de l’ESTAC, qui a su se faire une place dans le football professionnel français tout en restant ancré dans son territoire. Notre plateforme est conçue pour optimiser le parcours client, de la découverte de l’offre à l’accès au stade, et nous sommes convaincus que ce partenariat apportera une réelle valeur ajoutée à la communauté de supporters et de partenaires de l’ESTAC. »