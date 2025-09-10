Du 2 au 6 septembre, Chamonix-Mont-Blanc a vibré au rythme de la 4e édition de Sport for Future, un événement unique en France qui mobilise le monde du sport face aux enjeux climatiques. Soutenu par Newrest, partenaire engagé, cet événement porté par la kitesurfeuse Armelle Courtois, vice-championne du monde, et le céiste Martin Thomas, champion du monde et finaliste olympique, s’est imposé depuis 2022 comme un rendez-vous incontournable.

Pendant cinq jours, athlètes, experts et grand public se sont réunis pour réfléchir à l’avenir du sport dans un contexte de crise environnementale. Au pied des glaciers du massif du Mont-Blanc, Sport for Future a proposé une expérience immersive mêlant sport, sensibilisation et réflexion.

Les athlètes de haut niveau, parmi lesquels Xavier Thévenard (triple vainqueur de l’UTMB), Maya Cloetens (bi-athlète belge), Younès Nezar (spécialiste du 100 mètres) et Chloé Trespeuch (snowboardeuse française), ont participé à des ateliers pratiques, des conférences et des activités sur glacier. Objectif : repenser leur pratique sportive, choisir des sponsors alignés sur des valeurs durables et inspirer les jeunes générations à agir pour la planète.

Un programme riche et inclusif

3 jours dédiés aux athlètes : randonnée glaciaire et ramassage de déchets, Fresque de la Montagne, calcul d’empreinte carbone et eau, média training, speed dating avec des associations engagées, interventions de glaciologues, économistes et spécialistes du sponsoring responsable.

: randonnée glaciaire et ramassage de déchets, Fresque de la Montagne, calcul d’empreinte carbone et eau, média training, speed dating avec des associations engagées, interventions de glaciologues, économistes et spécialistes du sponsoring responsable. 1 journée consacrée aux partenaires et acteurs du secteur sportif : sensibilisation des collaborateurs et des institutions (fédérations, sponsors, acteurs publics) avec une visite de l’Aiguille du Midi, des ateliers pour imaginer le sport durable de demain.

: sensibilisation des collaborateurs et des institutions (fédérations, sponsors, acteurs publics) avec une visite de l’Aiguille du Midi, des ateliers pour imaginer le sport durable de demain. 1 journée ouverte au grand public : table ronde « En quête d’équilibre : pratiques sportives et territoires en transition », ateliers, échanges avec les athlètes.

Placée sous le parrainage du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette quatrième édition a bénéficié du soutien de nombreux partenaires tels que Mirova Foundation, Compagnie du Mont-Blanc, Millet®, UBAM et bien sûr Newrest, qui partage les valeurs de responsabilité et d’engagement portées par l’événement.