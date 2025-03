Puma frappe un grand coup. A partir de la saison prochaine l’entreprise allemande fournira l’ensemble des ballons des matchs de Premier League anglaise, le championnat le plus « bankable » de la planète.

A travers de cette collaboration, Puma multipliera également les initiatives RSE auprès de la Premier League, à l’image de programmes communautaires destinés à soutenir de jeunes talents du ballon rond.

Parallèlement, « la marque de sport la plus rapide au monde » chapeautera des événements d’envergure, comme la Premier League Summer Series, un tournoi de football amical de présaison organisé aux États-Unis à cheval sur juillet et août 2025 (4 clubs, six matchs et trois sites sportifs : New Jersey – MetLife Stadium, Chicago – Soldier Field et Atlanta – Stade Mercedes-Benz).

La déclaration

« L’accord avec la Premier League, le championnat le plus suivi au monde, est une étape clé dans la stratégie de montée en gamme de Puma. Nous avons hâte de mettre en avant nos technologies de performance et de nous connecter avec les millions de fans à travers le monde. Avec le ballon Puma au centre de l’attention à chaque match de cette incroyable ligue, nous allons créer des moments inoubliables pour les joueurs et les supporters. » (Arne Freundt, PDG de Puma).

A lire aussi : Mathieu Lacombe – TéFéCé : « Avec Bigflo & Oli, nous faisons rayonner Toulouse par-delà les frontières de l’Occitanie »