Rafa Nadal rejoint l’univers TikTok

Légende incontournable de la balle jaune, Rafael Nadal (@rafaelnadal) fait une entrée remarquée sur TikTok. L’occasion pour l’homme aux quatorze Roland-Garros et fraîchement retraité de garder le contact avec son énorme communauté de fans à travers le globe.

92 titres en simple, dont 22 tournois du Grand Chelem, maître incontesté de la surface ocre, les statistiques parlent d’elles-mêmes et de nombreux superlatifs conviennent parfaitement pour décrire la carrière de ce champion hors-normes marqué par un fighting-spirit sans précédent.

Rafael Nadal rejoint désormais TikTok pour partager son quotidien, entre vie personnelle et nouveaux projets professionnels. Sur son compte TikTok, ce dernier prévoit d’explorer les différentes tendances sportives de la plateforme. Son contenu s’articulera autour de plusieurs thématiques :

L’éducation et la transmission des valeurs à travers la Rafa Nadal Academy et la Rafa Nadal Foundation

Le lifestyle et les voyages : une facette plus personnelle de sa vie, très appréciée de la communauté TikTok

Et pour marquer son arrivée, le natif de Manacor dévoile une première vidéo originale où il sort une ring light de son sac de raquettes – un clin d’œil aux créateurs de contenu – avant de signer l’objectif de sa caméra, reprenant ainsi son geste emblématique de fin de match. Pour autant, Nadal faisait déjà l’objet d’une très médiatisation avant son arrivée sur la plateforme. Et pour cause, à ce jour, plus de 21 000 vidéos ont été publiées sous le hashtag #rafanadal.

Avec plus de 3,4 millions de publications sous #SportsOnTikTok et près de 900 000 vidéos sous #tennis, l’engouement pour le sport sur TikTok ne cesse de croître. L’arrivée de Rafa Nadal ne fera qu’amplifier cette dynamique.