Ambush Marketing – La marque de ketchup Heinz surfe sur le Super Bowl LVII autour de son chiffre emblématique 57

A quelques semaines du Super Bowl 2023 qui aura lieu le 12 février, la marque de ketchup Heinz lance une campagne de communication opportuniste et d’ambush marketing autour de l’évènement.

Dans le détail, Heinz s’attaque au chiffre romain LVII adossée au Super Bowl de cette année dont la dénomination officielle est Super Bowl LVII. Un chiffre qui signifie 57, comme la 57ème finale de la NFL.

Un chiffre 57 qui est emblématique de Heinz et que l’on retrouve sur ses bouteilles. L’occasion pour la marque de lancer la campagne « LVII Meanz 57 » qui vise à aider les américains à comprendre ce que signifie ce chiffre romain « d’un autre temps ».

En parallèle, Heinz lance un site dédié et un sondage pour savoir si les fans souhaitent plus de clarté dans la dénomination du « Big Game » et privilégier l’utilisation des chiffres arabes plutôt que les chiffres romains. Non partenaire de l’évènement, Heinz prend évidemment soin de ne jamais utiliser le mot Super Bowl ou NFL et s’offre une campagne d’ambush marketing plutôt bien pensée.

Bien évidemment, des bouteilles de Ketchup Heinz LVII Meanz 57 ont été produites et sont offertes aux votants sur le site dédié à l’opération. « Depuis plus de 100 ans, HEINZ est synonyme du numéro 57, et cette année, le Big Game LVII l’est aussi. Quel meilleur moment pour HEINZ d’utiliser son chiffre emblématique et de clarifier que LVII signifie 57″ ? » explique Alyssa Cicero, responsable de marque chez HEINZ, dans un communiqué.

Que signifie le chiffre 57 autour de la marque Heinz ? De nombreuses versions existent dont une qui évoque le fait qu’à l’origine de la marque en 1876, il existait une soixantaine de variétés de sauce. Le fondateur Henry Heinz aurait alors choisi le chiffre 57 car le 5 était son chiffre porte bonheur et le 7 celui de sa femme.

