Deux paires à plus de 300 euros : Mizuno dévoile son pack premium Blazing Flair incarné par Joao Felix

ParThibaut Dalegre
14 février 2026

La filière foot de Mizuno dévoile son nouveau pack “Blazing Flair” avec deux modèles haut de gamme : la Mizuno Alpha III et la Morelia Neo IV β Japan, vendues 330 € et 350 €.

Mizuno Football présente son nouveau pack Blazing Flair, articulé autour de deux modèles premium : la Mizuno Alpha III et la Morelia Neo IV β Japan.

Conçue pour la vitesse, la Mizuno Alpha III introduit une nouvelle tige en maille (Knit Upper) pensée pour optimiser l’ajustement et le maintien. Elle intègre également un mesh Zeroglide α à l’avant-pied, la forme Engineered Fit Last NEO et la technologie Mizuno Enerzy pour améliorer l’amorti lors des efforts répétés. Prix public : 330 €.

On pourrait la retrouver aux pieds du Portugais Joao Felix, ambassadeur de la marque japonaise, qui évolue désormais à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Mizuno France (@mizuno.fr)

De son côté, la Morelia Neo IV β Japan mise sur le confort et la philosophie japonaise du « Kaizen ». Fabriquée au Japon, elle associe cuir K-Leather et innovations techniques pour offrir une sensation de seconde peau et une accélération optimisée. Prix public : 350 €.

