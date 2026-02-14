La filière foot de Mizuno dévoile son nouveau pack “Blazing Flair” avec deux modèles haut de gamme : la Mizuno Alpha III et la Morelia Neo IV β Japan, vendues 330 € et 350 €.

Mizuno Football présente son nouveau pack Blazing Flair, articulé autour de deux modèles premium : la Mizuno Alpha III et la Morelia Neo IV β Japan.

Conçue pour la vitesse, la Mizuno Alpha III introduit une nouvelle tige en maille (Knit Upper) pensée pour optimiser l’ajustement et le maintien. Elle intègre également un mesh Zeroglide α à l’avant-pied, la forme Engineered Fit Last NEO et la technologie Mizuno Enerzy pour améliorer l’amorti lors des efforts répétés. Prix public : 330 €.

On pourrait la retrouver aux pieds du Portugais Joao Felix, ambassadeur de la marque japonaise, qui évolue désormais à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

De son côté, la Morelia Neo IV β Japan mise sur le confort et la philosophie japonaise du « Kaizen ». Fabriquée au Japon, elle associe cuir K-Leather et innovations techniques pour offrir une sensation de seconde peau et une accélération optimisée. Prix public : 350 €.

