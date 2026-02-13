Moqué depuis des années pour ses « jambes sèches », Kevin Durant devient l’égérie inattendue de CeraVe. La marque transforme un running gag viral en plateforme marketing assumée et mondiale.

L’initiative part d’un meme bien installé sur Internet. Depuis plusieurs saisons, Kevin Durant, joueur des Houston Rockets, est régulièrement raillé sur les réseaux sociaux pour ses jambes jugées « trop sèches », capturées par les caméras NBA. Plutôt que d’ignorer ces moqueries, la marque dermocosmétique CeraVe a choisi de les intégrer à sa stratégie.

Dans une série de contenus diffusés en ligne, le joueur lit lui-même des tweets ironiques, avant d’apparaître en train d’appliquer de la crème hydratante. La campagne se conclut par sa nomination officielle comme « Face of Legs », clin d’œil assumé à son statut d’icône… malgré lui.

🚨 LE COUP DE COMM’ DU SIÈCLE ! Longtemps moqué pour ses jambes ultra sèches pendant ses matchs NBA, Kevin Durant a dévoilé une publicité pour… une marque de crème hydratante 😭 La meilleure réponse possible aux sessions vannes.pic.twitter.com/YmUyYGHqEb — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 10, 2026

Dispositif pensé pour les réseaux

Au-delà de l’humour, le message reste cohérent avec le positionnement scientifique de la marque : l’hydratation du corps est aussi essentielle que celle du visage. Dermatologues et créateurs beauté ont été mobilisés pour relayer cette idée, dans un dispositif pensé d’abord pour les réseaux sociaux.

En s’appropriant un phénomène culturel déjà viral, CeraVe illustre une tendance forte du marketing sportif et lifestyle : transformer une faiblesse perçue en levier d’authenticité et de désirabilité.

