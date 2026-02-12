En novembre 2026, Clem qui court lancera une « backyard d’Internet » mêlant créateurs, athlètes et grand public. Un format caritatif diffusé sur Twitch, encore entouré de mystère… jusque dans la liste des invités.

L’ultra-traileur et créateur de contenu Clem qui court a annoncé dans une vidéo Instagram – vue plus de 1,8 million – de le lancement d’un événement caritatif inédit prévu en novembre : une « backyard d’Internet », baptisée Les 24 heures qui courent. Le principe reprend le format popularisé dans l’ultra-endurance, une boucle de 6,7 km à parcourir chaque heure, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul coureur.

L’événement réunira 100 participants, répartis équitablement entre créateurs de contenu, athlètes professionnels et membres de sa communauté. Dix équipes seront constituées, chacune associée à une organisation caritative. À chaque boucle validée, une cagnotte sera redistribuée au profit des associations, avant une grande finale au bout de 24 heures.

« De Zizou à vos darons »

L’ensemble sera diffusé en direct sur Twitch, avec défis, happenings et animations destinées à rythmer la compétition. Si la date et le lieu restent confidentiels, Clem laisse déjà planer le doute sur la présence de personnalités issues du sport ou du divertissement. L’influenceur s’est contenté d’un teaser volontairement décalé – « de Zizou à vos darons » – pour lancer l’appel à sa communauté.

Le clin d’œil à Zinédine Zidane a fait sourire les internautes, tandis que plusieurs noms circulent déjà dans les commentaires. Le casting sera dévoilé progressivement. Tout porte à croire que Théo Detienne, traileur élite français et ami de Clem qui court, sera de la partie.

Côté partenaires, aucune marque n’a encore été officiellement annoncée. Mais l’influenceur collabore déjà avec plusieurs acteurs du running comme Brooks ou Overstims, et les organisateurs anticipent une mobilisation importante autour du projet.

Avec plus de 500 000 abonnés, Clem qui court poursuit ainsi sa stratégie mêlant performance sportive, création de contenu et engagement solidaire, dans un format pensé pour maximiser visibilité digitale et impact caritatif.

