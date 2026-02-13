Avec Carlsberg, Liverpool FC lance une version en langue des signes britannique de son hymne culte. L’activation sera testée en stade le 28 février, lors de Liverpool–West Ham, pour inclure les supporters sourds ou malentendants.

Le Liverpool FC et son partenaire historique Carlsberg ont présenté une adaptation en langue des signes britannique (BSL) de l’hymne “You’ll Never Walk Alone”. Développée avec la British Deaf Association, l’initiative repose sur quatre gestes clés – You, Never, Walk, Alone – conçus pour transmettre le sens collectif du refrain plutôt qu’une traduction littérale.

Selon une étude citée par la marque, 81 % des supporters sourds ou malentendants aimeraient participer aux chants en tribunes, mais se sentent souvent exclus de ces moments. Pour éviter un symbole plaqué, Carlsberg explique avoir travaillé avec un comité de fans sourds, aux côtés de linguistes, afin d’ancrer les gestes dans la culture locale (dont une variante spécifique pour le mot “Never”).

Rendez-vous à Anfield le 28 février

L’activation prendra vie le 28 février à Anfield, juste avant le coup d’envoi de Liverpool-West Ham United. Objectif : permettre au public de signer l’hymne au même moment que le stade chante.

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large d’accessibilité des rituels sportifs. En France, Société Générale a récemment accompagné la diffusion télévisée de la Marseillaise en langue des signes aux côtés du XV de France lors du Tournoi des Six Nations.

Deux initiatives distinctes, un même fil conducteur : rendre les grands symboles du sport réellement partageables par tous.

A lire aussi : « Une nouvelle expression du jeu » : Tommy Hilfiger, nouveau partenaire des Reds de Liverpool