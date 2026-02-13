Le Paris Saint-Germain lance PSG Running, un programme dédié à la course à pied mêlant événements, communautés locales et plateforme digitale, avec Nike comme partenaire et Mo Farah comme ambassadeur.

Le Paris Saint-Germain officialise le lancement de PSG Running, une nouvelle initiative destinée à fédérer sa communauté autour du running, en France comme à l’international. Le club mise sur un dispositif structuré mêlant événements physiques, animation digitale et contenus d’accompagnement.

Temps fort annoncé : le retour de We Run Paris, une course de 10 km programmée le 28 juin, avec une arrivée devant le Parc des Princes.

En parallèle, le PSG prévoit le déploiement de Run Clubs dans plusieurs villes, à commencer par Londres, ainsi que l’ouverture d’un Run Club digital sur Strava dès mars.

Un ambassadeur de choix

Le projet s’appuie sur son équipementier historique Nike et sur un ambassadeur de prestige, Mo Farah, quadruple champion olympique, chargé d’incarner et promouvoir cette nouvelle verticale.

Au-delà des courses, PSG Running intégrera des contenus pédagogiques (entraînement, nutrition, conseils) et des activations locales, avec l’objectif d’animer la communauté tout au long de l’année. Le programme sera également connecté à MyParis, aux clubs de supporters et aux PSG Academies présentes dans 22 pays.

Avis aux intéressés, les inscriptions pour We Run Paris ouvriront le 16 février pour les membres MyParis Premium, avant une ouverture grand public le 23 février. Une nouvelle étape pour le PSG dans sa stratégie lifestyle et engagement communautaire.

