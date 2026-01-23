La plateforme de streaming Netflix s’apprête, ce samedi 24 janvier, à transformer une performance extrême en événement mondial avec l’ascension en solo intégral de la tour Taipei 101 par Alex Honnold. Rendez-vous à 1 heure du matin, heure française.

Netflix proposera ce samedi un événement inédit avec Skyscraper : Live, l’ascension en solo intégral de la tour Taipei 101 par Alex Honnold. Le grimpeur américain s’attaquera au gratte-ciel de 508 mètres sans corde ni filet, à partir de 8 heures (heure locale, soit à 1 heure du matin en France), dans un format de quasi-direct.

“I’ve climbed in the Arctic, the jungle, and the desert. But I’ve never free soloed a skyscraper. And I think it’s fair to say it’s been a lifelong dream of mine.”@AlexHonnold is about to fulfill that lifelong dream when he becomes the first person to free solo Taipei 101 ❤️👏 pic.twitter.com/IgUUo9Vm5Y — Netflix Sports (@netflixsports) January 22, 2026

Habitué aux exploits extrêmes, Honnold reconnaît néanmoins le risque. « Si quelque chose arrivait, je mourrais », a-t-il confié au média américain Deadline. Pour limiter les dangers côté diffusion, la plateforme américaine a prévu un léger différé d’environ dix secondes, afin de pouvoir interrompre le flux en cas d’accident. Un choix assumé, confirmé par L’Équipe, qui illustre évidemment les contraintes éditoriales et juridiques liées à ce type de contenu en direct.

Appel à une société spécialisée

La plateforme a également fait appel à Secret Compass, société spécialisée dans la gestion des risques pour les productions audiovisuelles, déjà impliquée sur plusieurs projets avec Honnold. L’objectif est de sécuriser au maximum l’événement, sans dénaturer la performance.

Netflix accompagnera l’ascension d’un dispositif éditorial en direct, avec la présentatrice Elle Duncan, entourée notamment de la grimpeuse professionnelle Emily Harrington. Un traitement qui s’inscrit dans la stratégie de la plateforme : transformer des exploits sportifs spectaculaires en rendez-vous mondiaux. En 2019, Netflix avait déjà diffusé le documentaire spectaculaire Free Solo, qui avait dans la foulée décroché l’Oscar du meilleur film documentaire en 2019.

