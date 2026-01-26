TVMonaco devient le diffuseur officiel de l’E1 World Championship en France et à Monaco. La chaîne proposera l’intégralité de la saison 2026 en clair.

Avis aux fans de sports nautiques : TVMonaco a acquis les droits de diffusion, en France et à Monaco, de l’E1 World Championship, premier championnat mondial de bateaux de course 100 % électriques. L’annonce a été faite à la veille du Grand Prix E1 de Djeddah, dont la première étape a été diffusée vendredi 23 janvier et remportée par l’Aoki Racing Team.

The final results from Jeddah! ✅@AokiRacingTeam take the early lead in the standings after a stunning Saturday performance! 💪#E1 #E1JeddahGP2026 #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/LuGkt2PhS2 — E1 Series (@E1Series) January 24, 2026

Compétition positionnée sur l’innovation et la performance durable, l’E1 Series réunit les monoplaces nautiques électriques les plus rapides du monde. La saison 2026 marquera un nouveau cap avec dix équipes engagées, soit l’édition la plus dense depuis la création du championnat. Parmi les propriétaires d’équipes figurent notamment les sportifs ou anciens sportifs Tom Brady, LeBron James, Didier Drogba ou encore Rafael Nadal.

Une équipe monégasque en lice

La Principauté de Monaco franchit de son côté une étape symbolique avec l’engagement de Team Monaco, mené par Oban Duncan et le pilote français Maxime Nocher. Monaco accueillera par ailleurs une manche du championnat les 17 et 18 juillet 2026. Côté français, l’intérêt se portera aussi sur Team Rafa, vice-champion 2025.

La saison 2026 comptera huit courses organisées sur quatre continents, dans des villes côtières emblématiques comme Djeddah, le lac de Côme ou Monaco. Chaque week-end suivra un format standardisé : essais, qualifications, courses à élimination directe et finale.

Où regarder TVMonaco ?

TVMonaco diffusera l’intégralité du championnat sur son antenne et sur tvmonaco.com, avec des commentaires assurés par Benjamin Lamy et Lisa Caussin Battaglia, et une couverture terrain menée par Loïc Kiefer.

Pour rappel, TVMonaco est disponible sur Canal+ (canal 125 et myCANAL), les box Bouygues (canal 500), Free (canal 900), Monaco Telecom (canal 9), Orange (canal 412) et SFR (canal 511), ainsi que sur Molotov.tv.

