Deezer dynamise le sport amateur avec « Ton sport en musique »

Deezer, la plateforme française de streaming musical, fait un pas audacieux vers le sport amateur avec son programme « Ton sport en musique », en collaboration avec SportEasy, expert digital des clubs amateurs, et Nolt, équipementier éco-responsable.

Dans le cadre de cette initiative, Deezer soutiendra treize clubs amateurs français, tous sports confondus, qu’ils soient atypiques ou traditionnels. Équipements, maillots, ballons, accessoires et playlists motivantes : ce projet apporte un soutien concret à un secteur souvent en manque de ressources.

Un sponsoring rafraichissant

Alors que les clubs amateurs, représentant 2 millions de licenciés pour l’Hexagone, luttent pour se financer après la crise du Covid, Deezer propose de son côté un sponsoring de proximité innovant. Chaque formation tirée au sort bénéficiera en effet d’un pack complet : un jeu de maillots aux couleurs du club, une enceinte JBL pour animer les installations avec de la musique, et un an d’abonnement Deezer pour l’équipe, dynamisant ainsi terrains et vestiaires.

