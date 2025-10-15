Cette année, le Rolex Paris Masters quitte Bercy pour s’installer à Paris La Défense Arena. Une transformation logistique et événementielle ambitieuse, pensée pour redéfinir l’expérience tennis en indoor.

Le Rolex Paris Masters 2025 marque un tournant historique : après plus de 35 éditions à l’Accor Arena de Bercy, le prestigieux tournoi s’installe à Paris La Défense Arena. Ce déménagement symbolique est bien plus qu’un changement de décor. C’est une opération ambitieuse, à la croisée du sport, de la logistique et du marketing événementiel, pour repositionner le tournoi dans une nouvelle ère.

Un central de 17.500 places

À une dizaine de jours du coup d’envoi, les travaux de transformation battent leur plein dans la plus grande enceinte indoor d’Europe. La salle multifonction de Nanterre, habituée au rugby et aux concerts géants, accueille désormais une configuration tennis inédite. Quatre courts de compétition, dont un central de 17.500 places – soit 3 500 de plus qu’à Bercy – prennent place dans un espace de 10.000 m². Deux des courts annexes proposeront eux aussi une jauge remarquable de 4.000 spectateurs chacun, contre 600 auparavant à Bercy.

Un rideau occultant de 37 mètres de haut et 100 mètres de long sépare le central des terrains annexes et de la zone d’entraînement. Bien que ces tentures ne soient pas strictement phoniques, elles constituent une prouesse logistique, censée atténuer les nuisances sonores dans un espace unique, partagé.

« Il n’existe pas de solution d’occultation parfaite à cette échelle, mais un tournoi, c’est aussi de la vie, de l’ambiance », assume Cédric Pioline, directeur du tournoi.

176.000 billets, record à battre

Avec une billetterie unique donnant accès à l’ensemble des courts, la circulation des spectateurs promet d’être fluide mais scrutée. Un pari assumé par les organisateurs, qui misent sur l’enthousiasme du public pour transformer l’essai : 173.000 billets ont déjà trouvé preneur, et la salle sera à guichets fermés sur les trois derniers jours. Le record d’affluence de 176.000 spectateurs, atteint en 2024 pour la dernière édition à Bercy, pourrait donc tomber.

Pour séduire les fans, un show d’entrée « repensé » mêlant lumière et lasers accompagnera les matchs du central, faisant écho aux standards des grands événements internationaux. Objectif : créer une signature émotionnelle forte.

Les conditions de jeu ont, elles aussi, été optimisées. Tous les courts bénéficieront de la même hauteur sous plafond (37 mètres), améliorant l’uniformité des performances, un point souvent critiqué à Bercy. Les joueurs disposeront par ailleurs de 1 200 m² d’espaces dédiés (vestiaires, restaurant, lounge), avec une accessibilité simplifiée et une décoration revue pour renforcer le sentiment de confort.

Un projet à 360° sur dix ans

Ce basculement stratégique repose sur un partenariat long terme : le Rolex Paris Masters est désormais lié à Paris La Défense Arena pour au moins dix ans. Cette stabilité ouvre la voie à des évolutions futures, tant sur le plan technologique qu’en matière d’activations commerciales ou d’offre « off court ».

Avec un central plus grand que celui de Roland-Garros, une modularité inédite, et une logique de festival sportif intégrée, Paris La Défense Arena s’affirme comme un laboratoire d’innovation pour le tennis indoor. Un vrai test grandeur nature pour un événement premium, où sport, spectacle et expérience fan ne font plus qu’un.

