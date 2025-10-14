Étude Infobip : les supporters attendent un engagement permanent de leurs équipes

Infobip, leader mondial des communications cloud, dévoile une étude sur les attentes des fans de sport envers leurs équipes. Menée auprès de 1 500 supporters de football, baseball, football américain et cricket en Europe, aux États-Unis et en Inde, l’enquête met en lumière une demande croissante pour des interactions personnalisées et constantes avec les clubs. Découvrez les principales tendances :

« Les supporters aspirent à une relation plus immersive et interactive avec leurs clubs, une connexion qui les mobilise au quotidien et dépasse le simple cadre des rencontres sportives. Grâce à l’IA et à des technologies de pointe telles que la gamification conversationnelle, les organisations sportives ont désormais la capacité de concevoir des expériences sur mesure et en temps réel, renforçant ainsi l’engagement et la fidélisation de leur communauté. Les solutions d’Infobip, intégrant des chatbots intelligents déployés sur des plateformes comme WhatsApp ou les Rich Communication Services (RCS), offrent aux supporters un accès instantané à des informations privilégiées, des contenus exclusifs et des mises à jour en continu, 24 heures sur 24. » (Ricardo Roman, Head of France & Benelux chez Infobip)