Étude Infobip : les supporters attendent un engagement permanent de leurs équipes

Infobip, leader mondial des communications cloud, dévoile une étude sur les attentes des fans de sport envers leurs équipes. Menée auprès de 1 500 supporters de football, baseball, football américain et cricket en Europe, aux États-Unis et en Inde, l’enquête met en lumière une demande croissante pour des interactions personnalisées et constantes avec les clubs. Découvrez les principales tendances :
- Deux tiers des fans (66 %) se sentent déconnectés en raison d’une communication insuffisante, un sentiment qui atteint 81 % chez les moins de 35 ans.
- Les supporters déplorent des échanges souvent génériques et unilatéraux, aspirant à des interactions plus profondes, au-delà des jours de match.
- Plus de 70 % des fans souhaitent des communications régulières en intersaison, avec des contenus exclusifs en coulisses et des histoires personnelles sur les joueurs.
- Bien que 82 % suivent leurs équipes via les réseaux sociaux, beaucoup plébiscitent des contenus plus riches via messagerie directe ou applications mobiles.
- Près de la moitié des supporters décrivent les interactions actuelles comme transactionnelles, se sentant réduits à « un simple numéro ».
- 61 % pointent du doigt la hausse des coûts des abonnements, billets et produits dérivés comme un frein à leur engagement.
Pour information, Infobip transforme déjà l’engagement des fans pour de grandes équipes sportives à travers le monde :
- Pour l’écurie MoneyGram Haas F1, Infobip déploie par exemple des chatbots IA et des plateformes de messagerie comme WhatsApp pour offrir une interaction en temps réel, incluant le futur compagnon IA « RaceMate » et une version interactive du pilote F1 Oliver Bearman, rapprochant les fans de l’équipe.
- Aux États-Unis, Infobip s’associe aux Los Angeles Chargers pour améliorer la communication avec les fans via Apple Messages for Business, proposant des contenus exclusifs et des mises à jour instantanées.
« Les supporters aspirent à une relation plus immersive et interactive avec leurs clubs, une connexion qui les mobilise au quotidien et dépasse le simple cadre des rencontres sportives. Grâce à l’IA et à des technologies de pointe telles que la gamification conversationnelle, les organisations sportives ont désormais la capacité de concevoir des expériences sur mesure et en temps réel, renforçant ainsi l’engagement et la fidélisation de leur communauté. Les solutions d’Infobip, intégrant des chatbots intelligents déployés sur des plateformes comme WhatsApp ou les Rich Communication Services (RCS), offrent aux supporters un accès instantané à des informations privilégiées, des contenus exclusifs et des mises à jour en continu, 24 heures sur 24. » (Ricardo Roman, Head of France & Benelux chez Infobip)
