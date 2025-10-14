Sorare migre vers Solana pour accélérer sa stratégie on-chain et ouvrir son écosystème à de nouvelles expériences digitales, misant sur la blockchain pour transformer l’économie du sport.

Sorare franchit un cap stratégique en annonçant sa migration vers la blockchain publique Solana. Plus qu’un changement technologique, cette décision marque une nouvelle ère pour l’économie du sport digitalisé, en consolidant l’ambition de Sorare de devenir une plateforme centrale de l’Open Gaming.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté claire : connecter plus profondément les univers du sport, du gaming et de la blockchain. En adoptant Solana, réputée pour sa scalabilité et sa performance, Sorare entend ouvrir son écosystème à de nouvelles expériences : mini-jeux, contenus interactifs, nouvelles formes d’engagement entre fans et ayants droit. En somme, un pas vers un modèle plus ouvert et participatif.

✨ We are moving to @solana Our goal is to accelerate our vision of an open & on-chain sports platform for Sorare, where speed, liquidity and utility are at a core of a new digital sports economy. It’s not a replacement, it’s an upgrade A thread pic.twitter.com/VVhRik7gU5 — Sorare (@Sorare) October 8, 2025

Forte adoption chez les jeunes

Ce virage s’appuie aussi sur des données solides. En septembre 2025, la blockchain Solana a enregistré 2,3 milliards de dollars de transactions, surpassant toutes les autres blockchains en volume. Son écosystème d’applications a généré 139 millions de dollars de chiffre d’affaires sur le seul mois de septembre, avec un volume mensuel de 110 milliards de dollars sur les DEX. Autant d’indicateurs qui traduisent une forte adoption, notamment auprès d’une base jeune et connectée, cœur de cible de Sorare.

Concrètement, cette intégration se traduira par l’adoption du token SOL au sein de la plateforme et une ouverture à de nouveaux utilisateurs dans le monde entier. Sorare bascule ainsi d’un modèle semi-fermé à une logique totalement on-chain, permettant à d’autres développeurs ou créateurs d’imaginer des expériences à partir de ses cartes NFT.

« L’infrastructure la plus robuste »

« Solana offre la vitesse, l’échelle et le réseau dont nous avons besoin pour définir l’avenir du sport et du gaming », résume Nicolas Julia, CEO de Sorare. Un point de vue partagé par Kuleen Nimkar, de la Solana Foundation : « Sorare est l’un des rares acteurs crypto à grande échelle avec une audience mainstream. Il était logique qu’il s’appuie sur l’infrastructure la plus robuste. »

Avec ce rapprochement, Sorare entend non seulement renforcer sa place dans l’univers du fantasy sport, mais aussi poser les bases d’une nouvelle économie du sport, immersive, décentralisée et tournée vers le futur.

