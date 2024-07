Les Jeux d’hiver 2030 aux Alpes françaises si…

Le CIO a annoncé l’attribution des Jeux Olympiques d’hiver de 2030 aux Alpes françaises à la condition que l’État apporte des garanties financières avant le 31 décembre.

Après les retraits de la Suisse et de la Suède, il ne restait plus que la France et ses magnifiques Alpes pour accueillir les Jeux d’hiver 2030. Le CIO les a donc attribués aux Alpes françaises, mais « sous conditions ».

« La délégation française a réaffirmé son engagement à fournir ces garanties dès que le nouveau gouvernement sera en capacité de le faire. Nous avons reçu des lettres des deux régions clarifiant l’engagement de chaque partie comme demandé par la commission exécutive. (…) Une date limite est fixée au 31 décembre prochain pour recevoir toutes les garanties. » Précise l’autrichien Karl Stross, nommé en 2021 à la tête de la commission d’attribution des Jeux d’hiver 2030.

Et « le CIO ne signerait pas le contrat tant que les garanties ne seraient pas signées » souligne John Coates, vice-président en charge des questions juridiques. Avant d’ajouter : « Je suis heureux de confirmer que nous avons reçu une copie signée du contrat de ville hôte avant le début de la session, mais nous ne pouvons pas le contresigner tant que nous n’avons pas des garanties » comme le rapporte L’Équipe.

Si ces garanties sont apportées avant la date butoir, cela voudrait dire que d’autres Jeux, cette fois-ci d’hiver, se dérouleraient en France, 6 ans après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

