Partenaire premium des JO de Paris 2024, Accor va faire gagner des places à travers un room service particulier dans certains hôtels.

Pendant la durée des Jeux Olympiques, de 18h à 23h, différentes équipes All vont passer dans les couloirs d’une dizaine d’hôtels à Paris, Marseille, Lyon et Lille, pour faire vivre l’expérience « All Mood Service » aux clients. Qu’on soit de passage à Paris pour visiter de la famille ou pour les Jeux Olympiques, n’importe qui peut participer.

Il suffit de choisir son « mood » (son humeur) entre « victoire », « réconfort » ou « récupération », de soulever la cloche et de sélectionner l’une des 4 cartes. Sur chacune d’entre elle se trouve un lot. Une cloche pour les enfants est aussi proposée.

Les plus chanceux repartiront avec 2 places pour une épreuve des JO, les autres pourront gagner un masque visage, une photo souvenir ou encore un poème généré par l’IA.

Une activation distrayante dont le but est de renforcer l’engouement autour des Jeux Olympiques de Paris et d’offrir toujours plus à ses clients. Le prolongement parfait « sur le terrain » de la campagne « Vous n’imaginez pas tous les souvenirs qu’on vous réserve ».

À lire aussi