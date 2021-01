Droits TV – Infront s’offre les droits des Jeux Paralympiques de Pékin 2022 et de Paris 2024 sur 51 territoires

Hier, Infront a annoncé avoir remporté les droits médias européens des Jeux Paralympiques de Pékin 2022 et de Paris 2024.

Dans le détail, la société appartenant au groupe Wanda Sports a acheté les droits au Comité International Paralympique (IPC) pour 51 territoires européens, à l’exception du Royaume-Uni pour 2022 et du Royaume-Uni et de la France pour 2024. « L’accord comprend également un élément de création de contenu qui verra Infront Productions travailler aux côtés des acteurs du sport paralympique entre les Jeux afin de maximiser le storytelling de chaque événement et offrir aux athlètes une plus grande exposition » précise le communiqué.

Pour commercialiser au mieux ces droits TV auprès des diffuseurs, Infront s’appuiera sur le succès des éditions des Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et Rio 2016. « Les Jeux paralympiques offrent une plateforme fantastique pour mettre en valeur des histoires humaines exceptionnelles et inspirantes. Nous croyons au pouvoir de transformation des Jeux pour changer positivement la perception des personnes handicapées » a ajouté Philippe Blatter, Président et Directeur Général d’Infront.

« Améliorer l’offre de diffusion et la portée des Jeux paralympiques est essentiel pour nous et nous avons été très impressionnés par l’ambition et l’enthousiasme d’Infront de travailler avec l’IPC et les comités d’organisation pour développer davantage les Jeux paralympiques » ajoute Andrew Parsons, Président de l’IPC.