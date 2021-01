Le Groupe Réalités devient l’actionnaire principal du club de handball féminin Nantes Atlantique Handball

Cette semaine, le club de handball féminin Nantes Atlantique Handball a officialisé la création de la société NAHB PRO dont le Groupe Réalités devient l’actionnaire principal. Le Président Directeur Général du promoteur immobilier Yoann Choin-Joubert devient le nouveau Président du club.

« Nous allons mettre notre savoir-faire financier, commercial et partenarial au service d’un grand projet sportif : de l’équipe première et du centre de formation qui sont la vitrine du club, mais aussi du pôle « amateur » qui est l’âme du NAHB » précise Yoann Choin-Joubert, dans un communiqué. « Notre rôle doit être encore plus fort pour que le Nantes Atlantique Handball soit vecteur d’une meilleure intégration et inclusion des femmes dans la société, quel que soit leur niveau social. Nous souhaitons continuer à grandir ensemble, avec tous les acteurs du club et notamment les bénévoles et partenaires, au service du handball, du développement du sport professionnel féminin et, bien sûr, du territoire nantais. »

La Société Anonyme Simplifiée NAHB est constituée de Réalité, de l’association Nantes Atlantique Handball et de la société Azimut.

Pour rappel, le Groupe Réalités avait été retenu pour mener à bien le projet « YelloPark » de nouveau stade du FC Nantes, avorté depuis.