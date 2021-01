Qui se cache derrière les bagues « 7 saphirs » offertes aux joueuses de l’Olympique Lyonnais ?

Aujourd’hui, les joueuses de l’Olympique Lyonnais ont reçu une petite attention particulière de la part du club pour les féliciter du 7ème titre en UEFA Champions League féminine remporté il y a quelques mois.

A la manière de ce qui se fait dans le sport US, les joueuses de l’OL se sont vues offertes une bague de championne personnalisée par Guy Martinez, bijoutier à Lyon (Memoring), comme nous l’a précisé le club rhodanien.

Dans le détail, chaque modèle de chevalière est unique avec sur le côté, les initiales des joueuses et leur numéro. Une bague en or jaune 18 carats qui arbore 7 saphirs pour les sept titres européens et le logo OL sur le dessus. Sur le pourtour de la base est gravée la mention « Championnes d’Europe ».

Sur les réseaux sociaux, Amandine Henry, Sarah Bouhaddi ou encore Amel Majri ont tenu à remercier le club et leur Président Jean-Michel Aulas pour cette iniative.

https://twitter.com/amandinehenry6/status/1346777373463744514

https://twitter.com/BouhaddiSarah/status/1346803684261441538

https://twitter.com/AmelMajri7/status/1346830496546877446

https://twitter.com/OLfeminin/status/1346787594550575104