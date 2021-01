Publicité sur les casques NHL – « En temps normal, on aurait sans doute assisté à une certaine levée de boucliers » juge André Richelieu

Pour la nouvelle saison de NHL qui débute la semaine prochaine, la ligue de hockey a lancé de nouveaux programmes commerciaux dont l’autorisation de la publicité sur le casque des joueurs.

« Cela s’inscrit dans la financiarisation croissante de l’industrie du sport qui sera justifiée ici, tout du moins en partie, par la perte de revenus que la NHL et ses équipes connaissent depuis le début de la pandémie du Covid-19 » nous précise André Richelieu, Professeur Expert en Sportainment à l’ESG UQAM de Montréal.

« En temps normal, on aurait sans doute assisté à une certaine levée de boucliers, étant donné le caractère sacré de tout ce qui touche à l’uniforme des joueurs »

« Cela étant dit, on ne peut nier que cette publicité sur les casques accentue le risque de banalisation, voire de « commoditisation » des marques sportives nord-américaines, qui cèdent ainsi aux tentations de multiplier leurs sources de revenus à tout prix » ajoute l’expert québécois. « En temps normal, on aurait sans doute assisté à une certaine levée de boucliers, étant donné le caractère ‘sacré’ de tout ce qui touche à l’uniforme des joueurs de la plupart des ligues professionnelles traditionnelles en Amérique du Nord (LNH, MLB, NFL), ainsi que la boîte de Pandore que l’on vient d’ouvrir. Mais il semblerait, c’est en tout cas le constat que j’en fais, que le sport soit non seulement une distraction, ce qu’elle était de toute façon déjà dans la société du spectacle, telle que soulignée par Debord et Gabriel, mais aussi une diversion à laquelle le public apparaît plus enclin à pardonner ses écarts de conduite en situation de crise sanitaire. »

