Nike dévoile deux paires (basket et football) LeBron James x Kylian Mbappé avec « The Chosen 2 »

Aujourd’hui, Nike a présenté la nouvelle collection « The Chosen 2 » comprenant deux chaussures de football et de basketball célébrant deux de ses principaux ambassadeurs, à savoir LeBron James et Kylian Mbappé.

« L’inspiration du design vient de l’idée de dualité, de chemins parallèles, d’un champion à l’autre. LeBron James était Kylian, avant Kylian. Ce sont des héros locaux, Kylian de Bondy, et LeBron d’Akron, qui ont défié les lieux qui les ont façonnés à la fois comme personne et comme joueur. Peu importe le chemin que leurs capacités et leur travail acharné leur ont fait parcourir, ils ont toujours eu pour objectif de rendre à leur communauté ce qu’elle leur a donné, de laisser derrière eux un endroit meilleur que celui qu’ils ont trouvé. » précise le communiqué.

Dans le détail, la LeBron 18 « Chosen 2 » est composée d’une empeigne Knitposite 2.0 noir qui repose sur une semelle translucide. Sur le talon figure un graphique spécial LeBron x Kylian noir superposé à un fond violet. Le Air system sur la languette combine les logos de LeBron et Kylian ainsi qu’un ambigramme qui lit « Chosen One ». Un double swoosh est visible sur l’avant-pied et la semelle intérieure. Se trouve également sur la semelle intérieure un graphique où fusionnent basketball et football, aux côtés d’un ambigramme reprenant les noms de LeBron et Kylian.

De son côté, la chaussure de football Nike Mercurial Superfly MBAPPE CHOSEN 2 combine un motif KM X LBJ et présente un style noir et argent avec une finition irisée. Un logo en ambigramme « Chosen One » se trouve sur l’avant-pied, et un logo KM et LBJ en 3D est présent sur les languettes du talon. Un double swoosh unique se trouve le long de la chaussure et sur les semelles intérieures figurent d’une part, un graphique où fusionnent basketball et football, de l’autre un ambigramme reprenant les noms de LeBron et Kylian.