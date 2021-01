David Beckham intègre une box Panini comprenant des cartes des stars du foot en vente à 1650$

Eloigné des terrains depuis plusieurs années maintenant, David Beckham continue d’attirer les partenaires. Icone du football, notamment aux Etats-Unis, l’anglais vient de signer un nouveau contrat avec Panini America.

Dans le détail, Beckham devient ambassadeur global de Panini. Des cartes et produits dédicacés de l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, du LA Galaxy, de l’AC Milan ou encore du PSG seront notamment disponibles.

Une box Panini à 1650 dollars !

Une annonce qui intervient alors que Panini lance dans quelques heures sa nouvelle box « Immaculate Soccer » vendu au prix de 1650$ comprenant en moyenne 5 cartes signées des plus grandes stars du football avec des morceaux de maillots, chaussures… Au casting, on retrouve notamment Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Thierry Henry, David Beckham, Neymar, Cavani, Verratti, Romelu Lukaku, João Félix, etc.