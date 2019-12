Droits TV – Mediapro enrichit son offre avec la Ligue Europa et la future Ligue Europa Conférence (2021-2024)

Cet après-midi, Mediapro a officialisé l’acquisition de 260 matchs par saison de la Ligue Europa et de la future Ligue Europa Conférence sur le cycle 2021-2024.

Après la majorité des droits de Ligue 1 et Ligue 2, la future chaîne française du groupe Mediapro enrichit sa future offre avec le lot principal des deux compétitions, hors affiches. « Le groupe M6 co-diffusera avec Canal + la meilleure affiche de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence de chaque semaine de compétition » précise L’Equipe.

« Dès leur première saison (2021-2022), la nouvelle formule de la Ligue Europa et la future Ligue Europa Conférence bénéficieront de nouveaux créneaux horaires, le jeudi à 16h30, 18h45 et 21h, offrant plus de possibilités aux téléspectateurs. Les deux compétitions pourraient accueillir conjointement jusqu’à six équipes françaises » ajoute le communiqué de Mediapro.