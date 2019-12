Startups : Le Tremplin lance son appel à candidatures pour sa 6ème promotion

Il y a quelques jours, la plateforme d’accueil de startups « Le Tremplin » a lancé son appel à candidatures pour 2020.

Depuis la première promotion en 2015, le programme initié par Paris&Co a accompagné plus de 100 startups. En contrepartie d’un loyer (locaux au Stade Jean Bouin – Paris 16) et de frais d’accompagnement (420€ HT/mois ou 1 000€ HT/mois + loyer), les jeunes sociétés reçoivent l’appui de la structure et de ses principaux partenaires que sont la Ville de Paris, le CNOSF, l’INSEP, Amaury Groupe, Nike, FDJ, HBS, Fitness Park, Lepape, MAIF, Société Générale, PwC ou encore Decathlon.

« Le secteur de l’innovation dans le sport est ultra dynamique avec notamment la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous continuerons grâce à nos partenaires d’être au cœur de l’innovation dans le sport pour donner toutes les chances de réussite à nos startups, et ainsi contribuer au développement de la pratique sportive en France et à l’international » précise Charles Frémont, Directeur de la plateforme, dans un communiqué.

Pour sa prochaine promotion la plateforme Le Tremlin recherche des profils de startups variés :

Infrastructures sportives

Accessibilité à la pratique sportive

Expérience événementielle du fan

Matériel lié à la pratique

Analyse de données liées aux pratiquants ou aux fans

Les startups intéressés ont jusqu’au 19 janvier 2020 pour déposer leur candidature. Les startups présélectionnées auront l’occasion de pitcher leur projet devant les partenaires du Tremplin, courant Février. Les projets retenus seront dévoilés lors de l’événement de présentation de la sixième promotion du Tremplin le 24 avril 2020 au siège de la Fédération Française de Football.

« L’ambition pour l’année 2020 est de consolider cette croissance en recrutant de nouveaux projets innovants en France et à l’international. Les candidats seront sélectionnés selon les critères suivants : le caractère innovant du projet, le potentiel économique et la capacité de créer des emplois, la crédibilité du Business Plan, le potentiel de diffusion de l’innovation à l’international ainsi que la complémentarité des expertises dans l’équipe fondatrice » ajoute le communiqué.

https://twitter.com/LeTremplin_/status/1204455720982384645