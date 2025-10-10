Le numéro 10 du Stade Toulousain et du XV de France Romain Ntamack défie les fans dans une vidéo Red Bull où il tire au pied depuis un bateau. Le « Ultimate Kicker » invite amateurs à tenter leur chance et rencontrer la star.

Déjà ambassadeur Red Bull depuis plus de quatre ans, Romain Ntamack prête à nouveau son image à la marque autrichienne à travers une activation mêlant défi, performance et spectacle. Dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux de la marque, le demi d’ouverture du Stade Toulousain se met en scène dans un décor original : à bord d’un bateau naviguant sur la Garonne, il tente de toucher plusieurs cibles placées sur un pont à l’aide de coups de pied millimétrés. Ntamack s’affiche dans la vidéo avec un ensemble Adidas, son équipementier, ajoutant une touche supplémentaire de visibilité à la marque.

Une gorgée de Red Bull et ça repart !

Après avoir réussi les deux premiers tirs, jugés les plus accessibles, le numéro 10 du XV de France peine à toucher la plus petite cible. Mais la solution n’est pas bien loin. Il boit alors une gorgée de Red Bull… et réussit enfin le tir, dans une séquence bien huilée qui reprend les codes classiques de la marque : surperformance, fun, et storytelling énergisant.

Cette vidéo sert de rampe de lancement au Red Bull Ultimate Kicker, un jeu concours à destination des fans de rugby. Le principe est simple : les participants disposent de 12 tentatives pour viser des cibles à des distances et dans des conditions variées (vent, angle, pression…). Objectif : marquer un maximum de points et tenter de se hisser parmi les meilleurs kickers amateurs du pays.

Les meilleurs d’entre eux auront la chance de rencontrer Romain Ntamack, et pourquoi pas, échanger quelques ballons avec lui.

Une activation 100 % ciblée

Avec cette campagne, Red Bull confirme son ancrage dans l’univers du rugby en s’associant à l’une de ses figures montantes. L’activation coche toutes les cases d’une stratégie réussie : contenu spectaculaire, expérience engageante pour la communauté, et mise en avant de l’ambassadeur dans un cadre qui reste fidèle à son image de précision, de sang-froid et d’exigence.

Une opération qui illustre une fois encore la capacité de Red Bull à transformer ses partenariats en formats viraux, tout en créant du lien avec une audience jeune et sportive.

