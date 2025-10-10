Le Vélo Vert Festival change de dates et de décor en 2026

Cet événement, incontournable pour les amateurs de VTT, promet une expérience renouvelée dans la capitale de l’outdoor, pour les visiteurs, exposants et partenaires. Alors cap sur Les Arcs / Bourg Saint Maurice (73), les 12-13 et 14 juin 2026.

Pour l’édition 2026, le Vélo Vert Festival s’installe aux Arcs / Bourg Saint Maurice en Savoie. Cette nouvelle destination sera le théâtre d’un grand rassemblement autour des univers du VTT, du gravel, du matériel, des innovations, et des animations : randos gourmandes, courses, démonstrations, ateliers, salon test… Ses atouts :

Un territoire riche en paysages naturels propices au VTT ;

Une collectivité locale dynamique et engagée dans le développement des pratiques sportives ;

Des infrastructures adaptées (accueil, hébergements, accès, logistique) pour accueillir un festival de cette ampleur ;

Un rayonnement régional, national et international.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vélo Vert Festival (@vvfestival)

Bon à savoir

Depuis 2010, le Vélo Vert Festival rassemble début juin des milliers de vététistes.

Devenu le salon du VTT en France et le premier centre d’essais VTT du monde, le Vélo Vert Festival est l’opportunité de tester en grandeur nature la plus grande offre de vélos et d’accessoires mis à disposition par les grandes marques, et d’autres plus confidentielles.

À travers une programmation sportive riche et variée, l’événement propose une quinzaine d’épreuves et animations dans un cadre savoyard exceptionnel adapté à la fois aux compétiteurs, aux randonneurs, mais aussi aux familles.

A lire également : 22e Raid VTT Scott : l’Élite du Marathon X-Country autour du lac de Serre-Ponçon