La cérémonie de la 2e édition du Grand Prix de l’Inclusion par le Sport L’Equipe avec Matmut s’est tenue le mardi 7 octobre à la Maison de la Radio et de la Musique, animée par Anne-Sophie Bernadi et Matthieu Lartot. A l’occasion du Festival Demain le Sport 2025, l’événement a pu compter sur la présence du parrain de cette édition, Hakim Arezki, champion olympique de cécifoot.
Voici le palmarès du Grand Prix :
- Binome et Gaëtan Yvon, lauréats de la thématique Santé & Handicap avec Premiers de Cordée, Nathalie Péchalat Oly & Thierry Omeyer.
- Diables Rouges Villepinte France et Sandra Belkessam, lauréats(es) de la thématique Emploi avec APELS – Agence pour l’Éducation par le Sport, Fatima Ben Abdallah et soutenu par Groupe Actual avec François Pinte.
- Solidarité femmes 13 et Shabnam Salahshoor, lauréats(es) de la thématique Mixité & Egalité avec Alice Milliat Association, Tess Harmand.
- L’Association des Bodyboardeurs et Surfeurs Catalans ABSC et Adil Tahar, lauréats de la thématique Education avec Sport dans la Ville, Philippe Oddou.
- Rugby Club du Pays Briançonnais, lauréat de la thématique Engagement Durable, avec Fair Play For Planet, Julien Pierre.
- Binome remporte le Prix “Le Sport TRÈS Collectif”, pour sa première plateforme dédiée au sport en partage, décerné par Matmut, Emmanuel Petit.
- Mention spéciale à Shabnam Salahshoor, nommée Grand Prix et récompensée pour sa mobilisation et ses engagements en faveur des droits des femmes et de leur pratique du sport, notamment le football.