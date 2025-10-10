La cérémonie de la 2e édition du Grand Prix de l’Inclusion par le Sport L’Equipe avec Matmut s’est tenue le mardi 7 octobre à la Maison de la Radio et de la Musique, animée par Anne-Sophie Bernadi et Matthieu Lartot. A l’occasion du Festival Demain le Sport 2025, l’événement a pu compter sur la présence du parrain de cette édition, Hakim Arezki, champion olympique de cécifoot.

Voici le palmarès du Grand Prix :

Binome et Gaëtan Yvon, lauréats de la thématique Santé & Handicap avec Premiers de Cordée, Nathalie Péchalat Oly & Thierry Omeyer.

Diables Rouges Villepinte France et Sandra Belkessam, lauréats(es) de la thématique Emploi avec APELS – Agence pour l’Éducation par le Sport, Fatima Ben Abdallah et soutenu par Groupe Actual avec François Pinte.

Solidarité femmes 13 et Shabnam Salahshoor, lauréats(es) de la thématique Mixité & Egalité avec Alice Milliat Association, Tess Harmand.

L’Association des Bodyboardeurs et Surfeurs Catalans ABSC et Adil Tahar, lauréats de la thématique Education avec Sport dans la Ville, Philippe Oddou.

Rugby Club du Pays Briançonnais, lauréat de la thématique Engagement Durable, avec Fair Play For Planet, Julien Pierre.

Binome remporte le Prix “Le Sport TRÈS Collectif”, pour sa première plateforme dédiée au sport en partage, décerné par Matmut, Emmanuel Petit.

Mention spéciale à Shabnam Salahshoor, nommée Grand Prix et récompensée pour sa mobilisation et ses engagements en faveur des droits des femmes et de leur pratique du sport, notamment le football.