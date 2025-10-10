Après plus d’une décennie au sommet du cyclisme mondial, Romain Bardet amorce en 2025 une nouvelle étape de sa carrière. Coureur respecté, reconnu pour son panache, son intelligence de course et son authenticité, ce dernier a tourné la page du haut niveau pour explorer d’autres horizons. Lapierre, partenaire de l’équipe Team Picnic-PostNL, a eu le privilège de l’accompagner pour sa dernière saison en World Tour.

Pour témoigner de ce tournant, la marque Lapierre s’est associée au studio Almo Film pour donner naissance à un documentaire à la fois subtil et immersif : « A Quiet Shift ».

Cet hommage de Lapierre, en collaboration avec Romain Bardet, célèbre le cyclisme avec un focus sur la liberté, au-delà de la performance. Il reflète une pratique authentique, mêlant plaisir, dépassement de soi et exigence sportive, tout en marquant le début d’une nouvelle aventure pour la marque, tournée vers plus de simplicité.

A Quiet Shift – Synopsis

Au crépuscule d’une carrière magistrale marquée par des victoires sur les plus grandes courses cyclistes du monde, Romain Bardet entame un changement radical, silencieux et profond. Quitter l’univers inflexible du World Tour pour s’immerger dans le Gravel et embrasser une pratique plus libre, plus instinctive pour simplement redécouvrir le plaisir brut du vélo. A Quiet Shift dépasse la simple trajectoire sportive. Ce film explore la dimension intime d’un homme réfléchi, dévoué et soutenu par deux générations : son père, appui inconditionnel et fier témoin de son parcours, et son fils Angus qui s’éveille au vélo. Entre héritage et transmission se dessine – à travers des images picturales captées dans son intimité – un récit puissant de filiation et de passion : A Quiet Shift révèle la personnalité discrète d’un homme humble, d’un champion qui aspire, sans bruit, à trouver une nouvelle forme de liberté.

Bon à savoir

Fondée en 1946 à Dijon, Lapierre est devenue une référence mondiale dans l’univers du vélo.

Fidèle à ses racines bourguignonnes, la marque s’illustre par ses innovations technologiques, sa présence remarquée dans les plus grandes compétitions internationales et son engagement pour la mobilité douce.

Avec une gamme diversifiée de plus de 150 modèles et des ventes annuelles d’environ 100 000 vélos dans le monde, Lapierre se positionne comme un leader incontournable, notamment dans les segments des VTT, route, gravel et vélos électriques, où elle continue de repousser les limites de la performance et du design.

