Le dimanche 7 décembre prochain, l’Orange Vélodrome de Marseille vibrera au rythme de « The Universe League », un événement grandiose orchestré par Universe Football, fondé par Ryad Zidane, neveu de l’iconique numéro 10, et Naïl Ouaret, en partenariat avec la Kings League de Gerard Piqué et Djamel Agaoua.

Ce show réunira des légendes du football parisien, marseillais, madrilène et catalans pour un match mêlant sport et émotions. Porté par la présence exceptionnelle de Zinedine Zidane, cet événement trouvera naturellement une résonnance particulière en terres phocéennes.

Ce samedi 11 octobre, la Kings League dévoilera davantage de détails sur ce rendez-vous hors normes, dont le teaser est à visionner en dessous :

Le lien d’alerte pour l’ouverture de la billetterie, c’est ici.

Bon à savoir

Créé par Ryad Zidane et Naïl Ouaret, Universe Football est bien plus qu’un simple événement : c’est un véritable mouvement fédérateur, né de la passion du jeu et du désir de transmission.

L’organisme s’impose aujourd’hui comme un acteur à part entière, à la croisée du sport, de la culture, des actions sociales et de l’entertainment.

Au-delà des matchs et des shows, Universe Football développe toute une série d’initiatives concrètes : des gala de charité, des formations dédiées aux jeunes, des salons et rencontres professionnelles, ainsi que des dispositifs d’accompagnement destinés à aider les jeunes à trouver leur place dans le monde professionnel du football.

Par cette approche globale, Universe Football entend créer des ponts entre les générations, offrir de réelles opportunités et faire du football un levier d’éducation, de mobilisation et de rêve collectif.

A lire également : Deliveroo, Partenaire Majeur de F2R, célèbre le coup d’envoi de la Kings League en France