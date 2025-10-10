Oyonnax Rugby : Un acteur économique clé pour le Haut-Bugey

Depuis sa fondation en 1909, Oyonnax Rugby incarne bien plus qu’un simple club sportif. Il est devenu un acteur économique majeur au service de son territoire. Le club, qui a récemment évolué en TOP 14 lors de la saison 2023-2024, a demandé une étude au Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) pour mesurer l’impact économique de sa présence dans le Haut-Bugey. Les résultats sont saisissants et montrent à quel point le club joue un rôle clé dans le dynamisme économique de la région.



Une empreinte économique impressionnante

L’étude révèle un impact économique fort de 7,63 millions d’euros sur une année. Ce chiffre témoigne non seulement de la vitalité du club, mais aussi de son rôle moteur dans la création d’emplois. En effet, Oyonnax Rugby soutient près de 120 emplois locaux. L’activité économique générée par le club est également spectaculaire : pour chaque euro d’argent public investi dans le club par les collectivités, 16,80 € sont générés pour l’économie locale. Le club confirme aussi sa volonté de rendre au territoire ce qu’il leur donne avec 58,3% des dépenses du club réalisées sur le territoire de Haut Bugey Agglomération.



Ces chiffres ne se limitent pas aux seules retombées financières. Oyonnax Rugby attire des spectateurs de tout le département de l’Ain et au-delà. En 2023-2024, 62% des spectateurs au stade Charles-Mathon venaient de l’extérieur de l’agglomération du Haut-Bugey, et 31% étaient issus d’autres départements que l’Ain. Cela reflète l’attractivité croissante du club qui dépasse largement les frontières locales. En moyenne, 56% des dépenses des spectateurs extérieurs sont réalisées en dehors du stade, soutenant ainsi d’autres secteurs économiques comme l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. 90% des habitants pensent aussi que le club contribue au développement du territoire. Oyonnax Rugby se positionne alors comme, le 1er réseau d’affaire du département de l’Ain ce qui correspondrait à un accueil d’une finale du Top 14 tous les deux ans ou d’une étape du Tour de France chaque année par HBA.



Un acteur au service de son territoire



Mais l’impact d’Oyonnax Rugby va bien au-delà des chiffres. Le club est également un levier de notoriété nationale pour la Ville d’Oyonnax et la communauté d’agglomération du Haut-Bugey. Grâce à la couverture médiatique des matchs du club, l’image de la région se diffuse bien au-delà de ses frontières, ce qui attire investisseurs, partenaires et touristes. Cet effet de notoriété renforce la position du territoire dans le paysage économique régional et national.



Dougal Bendjaballah, président d’Oyonnax Rugby, s’est réjoui de ces résultats : « À chaque fois qu’Oyonnax Rugby dispute une saison de TOP 14, les retombées pour la Ville et pour Haut-Bugey Agglomération sont exceptionnelles et uniques. Même en PRO D2, notre club se positionne comme un acteur économique crédible ».



Une expertise confirmée par le CDES



Christophe Lepetit, directeur des études économiques au CDES, a souligné l’importance de l’étude pour comprendre la contribution du sport à l’économie locale. Selon lui, le modèle d’Oyonnax Rugby, qui capte des revenus extérieurs et les injecte dans l’économie locale, est un exemple parfait de l’impact positif que peut avoir un club sportif sur son territoire.

« Oyonnax Rugby est loin de n’être qu’un simple club sportif. Il est un véritable acteur économique contribuant au dynamisme de l’agglomération du Haut-Bugey » a-t-il affirmé.



Ainsi, l’étude réalisée par le CDES met en lumière l’importance d’Oyonnax Rugby dans la vie économique et sociale de la région, consolidant son rôle en tant que pilier du développement local. Son influence dépasse largement les frontières du terrain, renforçant la cohésion de la communauté et l’attractivité du territoire dans son ensemble.