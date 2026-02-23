Duracell devient partenaire de Williams et détourne l’airbox de la monoplace en pile géante. Une activation maligne qui transforme un détail technique en espace média ultra visible.

Alerte masterclass. L’écurie britannique Williams Racing a officialisé, début février, un partenariat long terme avec Duracell. Et la marque n’a pas tardé à marquer les esprits. Sur la monoplace, l’entrée d’air située au-dessus du pilote est désormais stylisée en pile géante, reprenant les codes iconiques de Duracell. Une intégration graphique évidente, lisible et impossible à manquer dans un paddock saturé de logos.

Au-delà du branding, l’accord prévoit une large campagne TV, des activations autour de plusieurs Grands Prix (dont Miami), ainsi que des initiatives eSport. L’identité visuelle, déjà remarquée lors d’événements comme Las Vegas, s’impose comme l’un des placements publicitaires les plus reconnaissables de la grille.

Albon et Sainz au volant

Côté piste, Williams s’appuie cette saison sur Alex Albon et Carlos Sainz, deux profils complémentaires appelés à accompagner la reconstruction sportive de l’écurie à l’approche du grand changement réglementaire de 2026.

Déjà prolongé pour les prochaines saisons, le partenariat Duracell s’inscrit dans une dynamique commerciale positive pour Williams, aux côtés d’autres marques majeures. Objectif affiché : stabiliser l’écosystème économique du team tout en construisant une identité forte… jusque dans la forme même de la voiture.

