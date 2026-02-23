Entre la démonstration du XV de France face à l’Italie et la clôture des JO de Milan-Cortina, France 2 a signé un dimanche d’exception, porté par des audiences historiques.

Dimanche faste pour France Télévisions, ce 22 février. La victoire des Bleus contre l’Italie (33-8), dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, a réuni en moyenne 7,5 millions de téléspectateurs (53 % de part d’audience), avec un pic à 8,8 millions en fin de match. Il s’agit de la meilleure audience provisoire de l’édition 2026 et d’un record historique pour un France-Italie.

Près de 5 millions devant la cérémonie de clôture

En soirée, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 a rassemblé 4,7 millions de personnes (26,4 % de PDA), permettant à France 2 de dominer les audiences. Quelques jours plus tôt, la cérémonie d’ouverture avait déjà séduit 6,02 millions de téléspectateurs (36,8 %), avec un pic à 7,6 millions.

Résultat : une journée record pour la chaîne publique, qui signe sa meilleure part d’audience de l’année, à 25 %.

